L'últim capítol de Shay Murphy a Girona, una vida de bàsquet

Que no tothom comença des de la mateixa casella de sortida és un aprenentatge que Shay Murphy (Califòrnia, 1985) va experimentar de ben petita. La jugadora, que va perdre el pare amb només 12 anys en un accident de trànsit, exposa que «la fortalesa no neix de saber el que pots fer, sinó d’assolir les fites que no sabies que podies assolir». Una premissa que, indica, ha invocat en més d’una ocasió aquesta temporada.

«M’emociono molt en pensar en aquell moment perquè la meva vida va canviar per complet quan el meu pare es va morir. El bàsquet em va servir per sortir de la foscor, per concentrar-me en una altra cosa i treure’m les llàgrimes. Quan penso en això, a vegades penso que potser si no hagués passat, jo no seria jugadora. El bàsquet, a través de molts entrenadors, m’ha donat molts pares, en certa manera. El meu pare mai em va veure jugar, però espero que estigui content perquè, tot i que ell no va jugar mai a bàsquet, era molt esportista. I al final he arribat a ser tan esportista com ell», explica.

Califòrnia la va veure créixer, Europa la va consolidar com una de les millors jugadores i la WNBA va ser un dels seus aparadors. Després de tres anys retirada, la nord-americana s’acomiada de la seva segona etapa a Girona (on va aterrar per primera vegada l'any 2018 i on precisament va posar una pausa a la seva carrera l’any 2019) amb un regust amarg per un any marcat per les lesions del grup, que han impedit assolir els objectius de l’equip i que han posat a prova aquesta esmentada fortalesa.

Murphy també deixa entreveure, tot i no tenir-ho clar, que Fontajau podria haver sigut l’escenari del seu darrer partit com a professional: «Em va afectar molt la derrota de play-offs amb el Barça perquè no sé si serà el meu últim partit. La primera vegada que em vaig retirar, fa tres anys, també vaig tenir aquella sensació de tristesa. No sé mai què em depararà la vida, però és cert que per mi aquesta temporada ha sigut molt diferent. Estava acostumada a fer molts més punts, a tenir molt més protagonisme... No sé si podré acostumar-me a jugar des d’un altre rol. Estic molt agraïda d’haver viscut aquesta nova oportunitat a Girona, però ara toca descansar i reflexionar».

La influència de Kobe Bryant

El nom de Kobe Bryant és molt més que el d’una llegenda del bàsquet per a Shay Murphy. L’aler explica que el jugador va tenir una influència vital en la seva trajectòria i la seva ètica de treball. Una influència que ha posat en pràctica en més d’una ocasió aquesta temporada quan, amb el dit trencat, va decidir vestir-se de curt i jugar el partit de quarts de la Copa de la Reina.

«La perseverança posa a prova el teu caràcter. Això és la Mamba Mentality. No sóc una persona perfecta, però intento ser un 1% millor cada dia. Un dit trencat són entre quatre i sis setmanes de recuperació. A la Copa de la Reina vaig decidir jugar perquè quan estàvem fent la selecció de tir vaig veure que érem molt poques. Preferia jugar amb dolor i el dit trencat que no pas veure allò. Per mi és un torneig especial i crec que, tot i no poder aportar gaire, almenys era la meva manera de dir que estàvem totes en el mateix sac», recorda.

La jugadora afegeix que enguany ha vist com aquesta tenacitat es posava a prova: «És complicat adaptar-se quan hi ha tants canvis en un equip. La lesió de la María Araújo, per ser la capitana i per com es va produir, va ser un cop dur. A nivell d’equip, crec que vam arribar a jugar molt bé al gener-febrer, però les lesions ho van complicar tot. A nivell personal, també he perdut la confiança en mi mateixa en alguns moments. Aquesta temporada he tingut punts en què pensava que era massa gran, que no servia... Crec que ha sigut un test més mental que físic, perquè després de no jugar durant tres anys he vist que el bàsquet ha canviat molt i mentalment això m’ha desgastat», reconeix.

Precisament sobre aquest punt, Murphy, que ha jugat a la WNBA i coneix de primera mà l’exigència de la màxima competició, apunta que caldria una reflexió sobre el calendari: «Crec que s’han de millorar petites coses. En comparació amb la WNBA, per exemple, segurament per anar un pas més s’hauria de reduir el desgast en els desplaçaments i intentar millorar el benestar de les jugadores. Potser als clubs els aniria bé incorporar la figura d’un psicòleg per a les jugadores».

La maduresa, el capítol final

La veterana jugadora subratlla que, tot i que no sap què vindrà, té clar que no canviaria res del que ha viscut: «La meva mare sempre diu, ‘estigues agraïda per les coses petites perquè així venen les coses grans’. I realment penso que el bàsquet és una passió que no he trobat enlloc més. És algo que no es pot substituir. Mai és igual. Si s’acaba, puc dir que em sento plenament agraïda. Quan miro endarrere i veig el que he viscut, penso que podré parlar tota la vida dels records que he fet jugant a bàsquet, i això no té preu».

Murphy afegeix que en aquest capítol de la seva trajectòria s'ha emocionat en veure el creixement d'algunes jugadores així com el futur d'altres que ja s'han retirat. "Veure Anna Montañana, Cindy Lima o Marta Fernàndez en els seus nous rols com a entrenadores o periodistes sí que em fa veure el capítol final. Al final encara hi són d'alguna manera, però també et fa veure que això s'acaba i tinc molt de respecte quan les veig amb èxit fora de la pista. També em fa gràcia veure a jugadores que abans començàven i que han evolucionat i que ara tenen grans moments, com Vega Gimeno, és emocionant".

I de totes les jugadores amb les que ha compartit vestidor, subratlla la figura de Maya Moore. "Hi ha moltes jugadores bones, però les millors ho són també fora de la pista. Maya Moore, Diana Taurasi, Ann Wauters... Però si t'he de dir algú et dic Maya Moore. Perquè ella ho va guanyar tot i ho tenia tot, va deixar de jugar en un moment màxim, cobrant un molt bon sou per lluitar per la vida d'una persona innocent que estava a la presó. Va preferir salvar a una persona que tenir una carrera més dilatada. Per mi això és un sacrifici de fe molt gran. El bàsquet dura molt poc, però ser un exemple de dona, de dona negra i de líder. Això dura sempre".

Murphy reflexiona que la vida li ha donat molts alts i baixos, però s'emociona en l'explicar com la fe l'ha acompanyat en els moments més crucials. "La fe ho és tot. Quan no tens res i necessites alguna cosa que et permeti tirar endavant, a vegades són els pares, la gent... Per mi és Déu. El temps m'ha donat maduresa i m'ha permès entendre que si vols ser bona jugadora, has de tenir aquest punt de calma i aprendre de quan perds. No aprenem res quan guanyem. Aprenem quan perdem", conclou.