El 'FC Barcelona tancarà el canal de televisió 'Barça TV' el pròxim 30 de juny, en finalitzar el contracte en vigor amb Movistar Televisió. La directiva blaugrana ha decidit no prorrogar l'acord amb la plataforma multinacional.

La decisió s'emmarca dins de les retallades que s'estan duent a terme per a complir amb les exigències de La Lliga en matèria de Joc net financer. Aquesta decisió suposarà la sortida del club al voltant de 150 professionals, entre contractats i col·laboradors.

Noves fórmules

Ja s'han celebrat reunions entre executius del club i els treballadors aquest dijous per a comunicar-los la decisió definitiva. Ja s'havien mantingut contactes anteriors sobre aquest tema, però ha estat ara quan s'ha confirmat de manera oficial.

Per tant, Barça TV desapareixerà com estava concebuda ara, i es busquen noves fórmules per a mantenir la imatge del club i continuar emetent els seus continguts, aprofitant la forta implementació del club a les xarxes socials.