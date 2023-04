Paula Badosa serà a la tercera ronda del Mutua Madrid Open. La tenista de Begur s'ha sobreposat als problemes físics per acabar superant a Elisabetta Cocciaretto per 6-3, 4-6 i 6-4 en dues hores i mitja. Un debut amb patiment, tenint en compte que ha jugat coixejant durant gairebé tot l’últim set. A part que la seva rival s'ha mostrat molt sòlida des del fons de la pista, provocant que la gironina sabés treure profit dels seus errors a la meitat de la qual i també en la sacada.

Després de salvar una pilota de break en el quart joc del primer set, Badosa ha accelerat cap al triomf. No obstant això, ha notat molèsties i Cocciaretto se n'ha adonat amb una remuntada en la segona mànega. Però finalment la de Begur s'ha pogut imposar la seva llei gràcies a l’ajuda dels fisioterapeutes per aguantar fins al final del partit.

«Estava nerviosa, se m’ha complicat el partit, però al final en l’últim joc l’he pogut treure molt bé. Gràcies al públic ho he pogut fer. Feia moltíssima calor (26 graus) i, a més a més, físicament no estava bé, però repeteixo, és una pressió extra que em poso i he pogut treure-ho amb el suport del públic», ha explicat Badosa després del partit.

La tercera ronda del Mutua Madrid Open serà demà en què Badosa s’enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.