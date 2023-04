L'èxit del planter de l'Handbol Bordils: "En sentirem a parlar d'aquests nanos"

Des de fa un parell de temporades, el Bordils ha deixat de passejar el seu nom arreu de l'estat per la segona categoria nacional (Divisió d'Honor Plata). Això no vol dir que el club hagi aturat l'activitat ni de bon tros. La fàbrica de talent del club gironí no s'ha aturat i, mentre el primer equip competeix a Lliga Nacional, el planter continua treballant per generar noves fornades. Una feina ben feta que ha recollit els primers fruits el cap de setmana passat en el campionat de Catalunya, on el Juvenil i el Cadet van aconseguir dos tercers llocs històrics que, de retruc, els garanteixen el bitllet per a la fase sector del Campionat d'Espanya. Dos èxits més per a la col·lecció extraordinària d'un Bordils que es confirma com el tercer millor planter de Catalunya rere el Barça i el Granollers. "Fa molts anys que a Bordils normalitzem el que no és normal. Té un mèrit impressionant arribar a la fase sector per un club com el nostre" subratlla el cap de metodologia de l'entitat, Pau Campos. L'extècnic del primer equip durant molts anys ha suplert provisionalment l'entrenador del juvenil, Oriol Rigau, absent per motius personals al campionat català. "Ha estat una cosa circumstancial. Qui ha guiat els nanos aquí ha estat ell", recorda. En la mateixa línia s'expressa l'entrenador del cadet, Quim Cos, que s'atreveix fins i tot a dir que, rere Barça i Granollers, el Bordils és "el primer club de la Lliga dels mortals".

En el sorteig cel.lebrat avui del #CDEjuvenilBM el nostre equip li ha tocat fase al Grup B que es disputarà a Gijón. @grupoimq_bm @cdadlogrono. @club_bmcarboneras @handbolbordils pic.twitter.com/eSUnHEmDVp — Club Handbol Bordils (@handbolbordils) 26 de abril de 2023 El Bordils fa molts anys que mira els ulls als grans clubs de Catalunya en handbol base. "És la bomba", assegura Campos. El cadet repetirà participació en l'estatal mentre que el juvenil hi torna molt de temps després. "En aquestes edats on els nanos ja han canviat físicament, ser tercers de Catalunya és una fita enorme", diu el bisbalenc que recorda que feia més de quinze anys que un juvenil del Bordils no anava a la fase sector. La competició juvenil es disputarà el primer cap de setmana de maig a Gijón i el Bordils s'enfrontarà a l'Astúries, el Logronyo i l'Almeria-Carboneras. Per la seva banda, el cadet competirà el cap de setmana següent (13-15) però encara no coneix la seu ni els rivals. La història dels campionats d'Espanya i el club gironí no és nova. De fornades que hi han participat n'hi ha hagut unes quantes, sobretot en categoria infantil i cadet. Cos subratlla la "gran capacitat de treball i disciplina" que tenen els seus nanos i que fa que entrenar-los sigui un "luxe". Tot plegat, doncs, dibuixa un escenari d'allò més llaminer per als anys següents en què, des del club es confia armar un primer equip potent ben aviat. "D'aquí quatre o cinc anys, aquestes dues fornades faran un bloc molt fort", diu mentre recorda que l'objectiu del Bordils és "formar" jugadors pel primer equip. "El repte és tenir com més nois de la casa millor i preparar-los per competir al màxim nivell". Qui sap si d'aquí a uns anys, tornar a Plata, que ara mateix és només un somni, es pot fer realitat. "En sentirem a parlar", avisa Cos.