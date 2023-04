El Bàsquet Girona afronta aquest diumenge migdia un duel a més de 2.550 quilòmetres de distància que li pot donar la permanència virtual a la Lliga Endesa. Serà el primer dels dos match-ball que els d’Aíto disposaran contra els equips canaris abans de veure’s les cares en l’antepenúltima jornada amb el Betis, que previsiblement s’ho estarà jugant tot.

La victòria de la setmana passada contra el Granada va permetre als gironins fer un pas de gegant, i a hores d’ara, els dos conjunts andalusos semblen els màxims candidats a jugar-se l’última plaça per no baixar. A més, el Granada ha sumat aquest dissabte una nova derrota i això encara aplanar més el camí cap a la salvació.

Però encara cal fer un últim pas i la visita a Las Palmas no es presenta gens fàcil. Si ja de per sí l’entitat del rival és superior, els gironins tindran una dificultat afegida: la baixa del president, Marc Gasol, que té molèsties en un peu. Així les coses, el Bàsquet Girona haurà de completar un partit a gran nivell els 40 minuts, seguint la línia del dissabte passat, si vol tenir opcions de victòria.

Per altre costat, hi haurà un factor que s’haurà de veure com influeix i fins a quin pot beneficiar els d’Aíto. I és que l’equip insular juga d’aquí a 80 hores el duel més important de la temporada, la final de l’Eurocup contra el Turk Telecom, amb un bitllet en joc per a la pròxima edició de l’Eurolliga.

En clau estrictament gironina, serà clau mantenir l’energia en els dos costats de la pista i trobar la fluïdesa en atac que va permetre als d’Aíto fer un salt qualitatiu abans de l’aturada de la competició i que fins el partit de la passada jornada no es va tornar a recuperar.

Novament, Taylor va ser el jugador que va contagiar la resta dels seus companys però també va ser fonamental l’encert de Jenkins. Al de Tennessee se’l va notar menys ansiós i amb més confiança que en els anteriors compromisos, i va disposar de molts tirs francs sense gairebé oposició. Si a això se li suma una segona unitat que rendeixi a un nivell notable i que sàpiga sostenir l’equip en els moments complicats hi haurà alguna opció més de donar la sorpresa.

Forts a casa i corals

El Gran Canària ha fet un pas endavant aquest any amb la incorporació a la banqueta de Jaka Lakovic i està aconseguint fer un paper molt digne en les dues competicions. Els insulars es fan forts especialment a la seva pista, on només ha perdut tres partits d’ACB -contra rivals de nivell- i estan invictes a l’Eurocup -condició que hauran de confirmar en la final de dimecres si vol emportar-se el títol-.

A més, els canaris són un conjunt compacte i coral, amb força equilibri en totes les posicions i amb una anotació molt repartida. Només Brussino supera les dobles xifres i tan sols hi ha tres jugadors que anotin menys de 7 punts de mitjana. A nivell estadístic global, els insulars destaquen especialment en els llançaments triples, sent el segon millor equip en aquesta faceta amb un 37,84% d’encert. En aquest sentit, els grans especialistes són Brussino, Shurna i Slaughter, tres jugadors que tenen rang de tir des de lluny i que poden castigar amb facilitat qualsevol error de la defensa.