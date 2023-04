«Volem seguir a l’OK Lliga i que a Girona hi continuï havent quatre equips a Primera»

Amb l'Uni lluitant pels títols, tot i el desencís d'aquest curs, el Girona FC, amb la victòria contra el Madrid, té pràcticament lligada la permanència a Primera; el Bàsquet Girona, després d'un curs amb massa alts i baixos, també ha encarrilat la salvació a la lliga ACB després del triomf contra el Granada el cap de setmana passat; ara la pilota és a la teulada del Garatge Plana Girona, que es jugarà al maig la continuïtat a l'OK Lliga en un play-out contra l'Arenys de Munt. La històrica temporada 2022/23, amb quatre equips gironins a l'elit, encara pot acabar molt bé si s'aconsegueix que tots quatre, el curs vinent, segueixin competint contra els millors en futbol, bàsquet masculí i femení i hoquei.

«L'objectiu és salvar-nos i que la ciutat tingui un altre cop l'any que ve quatre equips a Primera», admet el tècnic del Garatge Plana Girona, Ramon Benito, que afegeix «a veure si ho aconseguim», ara que estem a les portes del seu torn. De moment demà a Palau es tancarà la fase regular de l'OK Lliga amb la visita del Sant Cugat, ja descendit (17h), en un duel més transcendent del que sembla: el Girona s'hi juga el factor pista al play-out, on ja sap que tindrà de rival l'Arenys. Amb un punt més que els del Maresme, guanyant ho aconseguiran. Si empaten o perden, caldrà estar atents al resultat del rival a Reus. «En aquesta mena d'eliminatòries el factor pista és important, ja es va veure l'any passat contra el Palafrugell, i ens en vam sortir», apuntava ahir el tècnic.

Abans de l'hora del play-out el Girona ha de resoldre, per tant, la visita del Sant Cugat. Segons Benito «sortirem a buscar la victòria, ja tenim ganes que arribi el partit», i després, de les eliminatòries per no baixar, diu que «aquests duels s'han de saber jugar, la temporada passada el favorit era el Palafrugell, però els vam acabar superant i ens vam salvar nosaltres». Sobre l'Arenys, rival en la promoció, apunta que «és un equip jove amb nois amb molta qualitat, haurem d'estar molt bé al darrere i tenir també un punt de sort, com per exemple, quan l'any passat ens vam apuntar el primer triomf per penals».

L'OK Lliga tanca la fase regular demà amb tots els partits, excepte l'intranscendent Vilafranca-Barça, en horari unificat (17h). Després d'una setmana de descans començaran les eliminatòries.