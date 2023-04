El factor pista, a favor del Garatge Plana Girona

El Garatge Plana Girona es jugarà la seva permanència a la categoria amb el factor pista a favor, després d'una intensa darrera jornada, en què els homes de Ramon Benito van suar de valent per puntuar contra el Sant Cugat. Finalment, el 3-3, combinat amb la derrota de l'Arenys de Munt a Reus (5-3), possibilita que acabi la Lliga en onzena posició. Precisament, l'Arenys de Munt serà el seu rival el maig en el play-out.

A Palau va tocar suar sang per puntuar. L'equip gironí anava perdent per dos gols de diferència, al descans, contra el Sant Cugat, un rival ja descendit. El gol inicial de Gilabert va donar pas al provisional empat de Cantero; però un doblet de Farnés abans que els dos equips enfilessin el vestidor va ser una patacada dura.

Això sí, el Garatge Plana Girona va treure l'orgull i va reaccionar, per, com a mínim, tancar la Lliga regular amb un mínim de bon sabor. Del doblet de Farnés a la primera part es va passar al doblet d'Aguirre a la segona. El darrer gol, i definitiu, ja que situava el 3-3, va arribar encara amb cert marge de temps perquè la remuntada es realitzés definitivament. Era demanar massa, però. La punxada de l'Arenys confirmava l'avantatge de pista. No calia un esforç extra. Aquest s'haurà de fer ben aviat.