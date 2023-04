Laia Flores no continuarà a l'Spar Girona la temporada vinent

Una setmana després de quedar eliminat del play-off pel títol pel Barça a Fontajau hi ha moltes incògnites sobre com serà l'Spar Girona la temporada vinent. De moment, el que ja és segur és que Laia Flores no continuarà a l'Uni. La base mataronina tanca un cicle de dos cursos i mig a Girona segons ha anunciat ella mateixa a les xarxes socials. «S'acaba una etapa intensa, plena d'emocions on he après, guanyat, perdut i gaudit molt. Admirava el club des de petita i ara l'estimo», ha dit. La no continuïtat de Flores ha estat decisió del club, que ha decidit no renovar-li el contracte.