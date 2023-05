El partit entre els equips de cadet aleví (11 a 13 anys) femení del Sant Quirze del Vallès i Premià de Dalt va quedar suspès després de l'agressió de l'entrenador del conjunt local a la col·legiada. El matx, que es va disputar aquest diumenge al matí, va acabar després que la col·legiada rebés un cop per part del tècnic del Sant Quirze. Després de fer-se el comunicat de lesions pertinent al centre mèdic de la localitat i interposar la denúncia a la policia, la situació queda en mans de la Federació Catalana de Futbol, que estudiarà el cas aquest dijous.

Des de l'inici de la trobada, l'ambient era incòmode i hostil, relaten diverses fonts presents a EL PERIÓDICO. L'entrenador de Sant Quirze, Domingo Angulo , es va dirigir des de la banda amb faltes de respecte i crits a la col·legiada, MRM Ella li va mostrar una groga poc abans del descans i, al cap de pocs minuts del segon temps, el va expulsar. Allà va ser quan Angulo la va amenaçar de donar-li un cop de puny, puny enlaire, i li va acabar clavant un cop a la mà, segons relaten aficionats que van ser testimonis de l'agressió.

La col·legiada va marxar del terreny de joc plorant i va entrar als vestidors. Des d'allà va trucar al 112, com també van fer alguns dels allà presents, i es va uspendre la trobada. Fins al camp de futbol de Can Casablanques (Sant Quirze del Vallès) es va dirigir la policia que va prendre declaració als implicats. Tal com marca el protocol, MRM es va dirigir al CAP per fer-se una revisió mèdica i obtenir un comunicat mèdic de lesions abans d'interposar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra.

El cas, a les mans de les autoritats

Segons confirmen fonts de la Federació Catalana, organisme responsable de la competició, a aquest diari, dijous s'estudiarà el cas a la reunió del comitè de competició, on s'avaluarà la situació i es poden arribar a prendre mesures cautelars . Els antecedents en casos semblants són contundents i les sancions han oscil·lat entre 1 i 4 anys d'inhabilitació per a l'agressor.