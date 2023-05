«Feliç» confessava estar Míchel al final del partit a la sala de premsa. El tècnic havia estat protagonista de la pinya que els jugadors havien fet amb el xiulet final sobre la mateixa gespa i celebrar el primer dels objectius de la temporada. «El primordial. Celebràvem la permanència i amb 44 punts, espero no menjar-me les paraules, el tenim assegurat», deia un Míchel que revelava que els jugadors, en tot de broma, li retreien que ara refusi parlar d’Europa. «Tant ambiciós que ets i ara ens frenes», revelava. El tècnic reiterava, malgrat la privilegiada situació a la classificació que l’objectiu del Girona en aquestes sis jornades que resten no és classificar-se per competició europea. «No descarto res, però Europa no és l’objectiu. És arribar com més amunt millor i assolir els 53 punts. Així seríem el millor Girona de la història». El tècnic es marca guanyar «tres partits més» dels sis que queden par arribar-hi.

Pel que fa al partit d’ahir, el madrileny reconeixia que el Girona havia tingut «un punt de sort» però subratllava per sobretot la gran tasca defensiva per contenir el Sevilla. «La sort l’hem sabuda buscar. Ens ha sortit cara perquè el Sevilla ens ha collat molt i ha aconseguit fer-nos moltes rematades a porteria. Entre la sort, Gazzaniga i la defensa, ens hem pogut salvar», admetia. A part d’elogiar la feina defensiva, Míchel va voler destacar el bon partit dels homes d’atac gironins. »Tsygankov, Castellanos i Riquelme ens han ajudat molt a sortir i generar amenaces. Riquelme, alliberat de la banda i sense ser referència per cap defensa, ha fet un partidarro», deia. La històrica victòria d’ahir a Sevilla va arribar en un dia en què l’equip arribava, altra vegada, carregat de baixes per lesió i sanció. Això va fer que Míchel recordés que «el gran secret» de l’equip és la profunditat de plantilla. «Han jugat futbolistes que tenien pocs minuts i han estat espectaculars. Es nota la gran feina que fan al dia a dia». Sis partits per somiar (0-2) Qüestionat sobre el seu futur i una possible renovació que fa temps que s’està negociant, Míchel es va limitar a recordar com de bé n’està al club i a la ciutat. «Tinc un any més de contracte i sóc feliç. Hi ha el compromís de la feina de cada dia i tinc una relació excepcional amb el director esportiu. Sóc millor gràcies a Quique Cárcel», deia. Mendilibar «No hauríem marcat ni en tres dies»Firma El Sevilla ahir va ser incapaç de superar la porteria de Gazzaniga. Després de la derrota contra el Girona, José Luis Mendilibar va comentar que «no hauríem marcat ni que el partit hagués durat tres dies»: «Hem rematat, centrat, ells tiren cap a la seva porteria però rebota al porter, etc., i mai és gol. L’esforç hi ha sigut, però ens ha faltat l’encert». «Hem de donar mèrit al Girona perquè ha sabut treure els contraatacs, atacar ràpid la nostra defensa i finalitzar dues ocasions», va dir. El tècnic va riure quan li van parlar d’Europa: «Fa res ploràvem per veure si salvaríem la categoria. Nosaltres pensàvem en el Girona, per aconseguir la permanència, i no en Europa. Quan la tinguem, podrem fer-ho», afegia. (Tatiana Pérez. Girona)