El Bàsquet Girona ha arribat aquesta tarda als quarts de final del campionat d’Espanya júnior femení superant a la pròrroga el Barça CBS (62-66). L’equip de Dani Vives, vigent campió de Catalunya, s’havia classificat com a tercer de grup després de no haver pogut comptar amb una de les seves jugadores franquícia, Clàudia Acín, però avui ha pogut reaparèixer per liderar un gran triomf amb 25 punts. De fet Acín ha sentenciat el duel des de la línia de tirs lliures en els últims segons de la pròrroga. Ara el rival del Girona per una plaça a les semifinals serà l’Unicaja Andalucía.

El Barça ha dominat la primera part i se n'ha anat al descans guanyant de sis (37-31) davant d’un Girona que no acabava d’ajustar la defensa. Quan això ha passat, a la segona meitat, l’escenari ha canviat radicalment. Al final del tercer quart el marcador era d’un ajustat 47-46 encara favorable a l’equip blaugrana, però en els darrers deu minuts el Girona ha acabat donant la volta al marcador. Així a un minut i mig per al final les noies de Dani Vives manaven de quatre (55-59), però no han pogut acabar de de sentenciar i el Barça ha forçat la pròrroga. El temps extra ha estat marcat pel desencert. El Barça només ha pogut anotar tres punts. La defensa de l’equip gironí ha sigut clau per deixar sec el rival. Pérez ha fet el 62-63 que posava el Girona per davant a 19 segons per al final, el Barçaha perdut la pilota, i tot seguit Acín ha sentenciat des de la línia de tir lliure. 🚀 𝗖𝝠𝗣 𝝠 𝗤𝗨𝝠𝝠𝝠𝝠𝗥𝗧𝗦! 🚀

