Un gol de Jordi Alba al minut 85 va assegurar una mica més LaLiga per al Barça, que va patir de valent per derrotar (1-0) un Osasuna ple de suplents i que va jugar més d'una hora amb un home menys.

Els blaugranes segueixen descomptant els dies per cantar la victòria d'un campionat a què ja només li queden cinc jornades per al final i en què treuen 14 punts al Reial Madrid, després de la seva derrota a Anoeta (2-0). Avui, amb una dosi més de drama, va tornar a resoldre per la mínima, tot i ser molt superior al rival durant tot el partit.

Xavi Hernández va repetir l'onze que va golejar el Betis i Jagoba Arrasate va alinear un equip amb nou cares noves pensat en la final de Copa de dissabte que ve -la segona que disputa en tota la seva història- contra el Madrid.

El tècnic d'Osasuna va posar com a titulars el Chimy Ávila i Torró, perquè agafessin ritme després de la lesió, i va apostar per tres jugadors del filial com Diego Moreno, Herrando i Iker Benito.

Un equip de circumstàncies amb què va aconseguir sobreviure a l'Spotify Camp Nou durant 85 minuts. I això que al 27, l'àrbitre expulsava amb vermella directa el debutant Herrando per fer caure Pedri quan se n'anava sol, disposat a guanyar el mà a mà a Aitor Fernández.

Durant aquest primer acte, el Barça va dominar a plaer, però gairebé no va crear ocasions clares de gol. L'equip blaugrana apostava tota la seva ofensiva a la velocitat de Balde per banda esquerra, la clarividència de Pedri entre línies i l'omnipresència de De Jong a la medul·lar, però li falta pulcritud en els metres finals.

Una rematada desviada dins de l'àrea de Pedri a centrada de Balde, un llançament de falta de Raphinha que va marxar fregant l'escaire esquerre de la porteria d'Aitor Fernández i un cop de cap alt d'Araujo a la sortida d'un córner va ser el més destacat de l'ofensiva local.

A més, el Barça perdia als 36 minuts Gavi, que era reemplaçat per Ansu Fati per molèsties a l'adductor de la cama dreta.

Osasuna, ben replegat al darrere, no deixava maniobrar amb comoditat el rival, encara que només es va poder acostar a la meta de Ter Stegen amb dos tímids llançaments des de la frontal d'Ibañez i Torró que no van trobar porta.

El guió del partit hauria canviat a l'inici de la represa, si Ansu Fati hagués rematat a gol després de rebre una pilota de Lewandowski, però Aitor Fernández s'anticipava bé per tapar el xut.

El meta d'Osasuna tornava a aparèixer deu minuts després per enviar a córner una rematada a boca de canó de De Jong. I Ansu Fati, a trobar-se amb Aitor Fernández.

Un acabat d'ingressar Dembélé, que rematava fora sol davant del porter d'Osasuna quan només l'havia d'empènyer entre els tres pals, tornaven a avisar per al Barça. També Lewandowski, a qui Aitor Fernández treia una mà a un xut sec i ajustat al pal dret poc després.

Faltaven vint minuts i l'ansietat es començava a apoderar de l'equip de Xavi. Osasuna va voler jugar amb això i també amb alguna imprecisió de Ter Stegen a la sortida de la pilota. Però el Barcelona començava a olorar la Lliga i posava setge a la porteria vermella encara amb vint minuts per disputar-se.

Un rebuig d'Aitor Fernández rebotava a Ferran Torres i gairebé acabava en l'1-0 i Iglesias Villanueva anul·lava un gol de Lewandowski per fora de joc previ de Ferran.

Fins que, quan faltaven cinc minuts, Jordi Alba, que feia pocs minuts que havia entrat en substitució de Balde, controlava una pilota penjada a l'àrea que De Jong havia baixat perquè aquest la rebés al vèrtex esquerre de l'àrea i sorprengués Aitor Fernández amb l'exterior de l'esquerra.

El gol del lateral de l'Hospitalet desencadenava el deliri al Camp Nou i certificava el títol.

La Real derrota el Madrid (2-0)

La Real Societat va demostrar que necessitava més la victòria i va derrotar ahir clarament el Real Madrid al seu estadi (2-0), en un partit en què va ser superior principalment a la segona part, en la qual van arribar els gols de Kubo i Barrenetxea i l'expulsió de Carvajal al minut 60. Aquesta derrota deixa als blancs a 14 punts del Barça amb tan sols 15 en joc. A més, si l'Atlético guanya aquest vespre al Cadiz al Metropolitano, els 'colchoneros' esgarraparien la segona plaça als d'Ancelotti.

Mateu Alemany deixarà el club

En un altre ordre de les coses, el club blaugrana va anunciar que el seu director de futbol, Mateu Alemany, deixarà l'entitat a final de temporada, en un acord amistós per emprendre un nou projecte professional, si bé «completarà tot el mercat» de fitxatges per confeccionar la plantilla de la temporada que ve.