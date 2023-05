Les alegries en cadena del Fornells

Fornells de la Selva té 2.700 habitants i, en l’àmbit esportiu, els equips d’handbol, bàsquet i patinatge artístic de l’AE Fornells tenen un paper destacat. També el club de futbol, la UE Fornells, que aquesta temporada viu un dels moments més dolços: el primer equip està a punt de recuperar la Segona Catalana una dècada després com a líder de Tercera Catalana i, en el futbol base, el cadet A acaba d’ascendir a Divisió d’Honor -màxima categoria catalana- i el juvenil A està pugnant per pujar a Lliga Nacional -segona categoria. A més, l’infantil A és líder de Primera i està col·locat en places per pujar a Preferent, el primer esglaó.

Adrià Casanovas, director esportiu de l’entitat, explica que «estem recollint els fruits dels últims anys. Dels 24 jugadors que té el primer equip, 18 han sortit del planter i la idea seguirà sent la mateixa. Abans d’anar a fora, mirem a casa; seguirem amb humilitat i amb els peus a terra».

Un matalàs de 15 punts

La UE Fornells, presidida per Narcís Mateu, té prop de 370 jugadors repartits en 24 equips i està en ple creixement. L’amateur, entrenat per Carles Polvillo, ha iniciat el compte enrere per aixecar el títol de campió del grup 18 de Tercera. És líder amb 15 punts de marge respecte a l’Amer quan en queden 18 en joc. Els fornellencs van trepitjar la Segona per últim cop el 2013 i aquest dissabte poden ascendir amb una carambola: necessiten, a Camprodon (16.30 h), obtenir un millor resultat que l’Amer, que juga a la mateixa hora a Sant Privat d’en Bas. En cas contrari, tindran cinc oportunitats més per certificar-ho.

Més complicat ho té el juvenil A del club groc-i-vermell, que es troba immers en la pugna per pujar -també per primer cop- a Lliga Nacional. Els de Pere Planas són tercers de Preferent, a cinc punts del líder, el Granollers, amb qui va perdre el dissabte passat (2-1) un duel on van acabar molt molestos amb l’actuació arbitral. Queden tres jornades per acabar i, entremig, els gironins també tenen el Lloret en la lluita.

De Pedri a Divisió d’Honor

Qui ja ha celebrat l’ascens de categoria és el cadet A. El diumenge passat, al camp del Lloret, el conjunt de Roger Rodríguez va sumar el punt que els faltava (0-0) per pujar per primera vegada a Divisió d’Honor. El Municipal Joan Busó -en honor al primer president- ja ha vist desfilar promeses del futbol, com l’actual futbolista blaugrana Pedri González, quan va disputar el MICFootball amb el CF Juventud Laguna el 2017. I, a partir de la temporada que ve, hi passaran, ja en competició oficial, les futures estrelles del Barça, Espanyol, Damm i el Girona, amb qui compartirà la representació provincial.