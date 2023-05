Bàsquet Girona: quatre dies per segellar la permanència

Avui encara la permanència és virtual, falta sentenciar-la, i això pot arribar aquesta mateixa nit o, a molt estirar, dimarts que ve al vespre. Queden 4 jornades per acabar la fase regular de la lliga Endesa i, amb un marge de dos triomfs sobre el Granada, que marca el descens, la continuïtat a l’ACB es podria celebrar avui mateix si es donen aquestes dues circumstàncies: una derrota de l’equip andalús, que visita l‘Obradoiro amb la novetat de l‘exManresa Joe Thomasson, i un triomf del Bàsquet Girona davant del poderós Lenovo Tenerife. Si avui encara no fos possible, seria bo no allargar-ho més enllà de dimarts, quan el Betis aterri a Fontajau. L’equip de Sevilla també té dos triomfs menys, i avui rep el Bilbao.

Té Aíto diversos maldecaps en forma de problemes físics. Marc Gasol va ser baixa a Las Palmas el cap de setmana passat, igual com Fjellerup, i a tot plegat s’hi ha unit que dijous Taylor no es va entrenar per molèsties. En principi tots tres són dubte però s’espera que donada la transcendència d’aquest tram final de temporada puguin jugar. Bruno Fitipaldo, amb sobrecàrrega als bessons, i Dakota Mathias, amb una tenosinovitis en el múscul flexor d’un dels dits del peu, també són dubte, en aquest cas, pel bàndol canari.

«Ens agradaria enllestir la salvació com més aviat millor. Intentarem sortir a jugar el nostre millor bàsquet. Els dos últims partits hem estat força bé», deia ahir Pol Figueras. Aíto García Reneses també valorava la millora de l’equip en els dos darrers partits, tot i mostrar-se encara prudent sobre la permanència: «Volem fer-ho el millor possible. Sabem que tenim un calendari difícil fins a final de temporada, el Tenerife és un gran equip, encara ha de venir el Betis, i hem d’anar a Saragossa».

En el partit de la primera volta, tot just en la segona jornada de lliga, el Tenerife no ho va tenir fàcil per superar el Girona (76-67), en un partit on va sobresortir Marc Gasol amb 11 punts i 8 rebots, per a una valoració de 15. Aquell dia, a més, l’equip d’Aíto va estar fi en defensa

Sobre el rival d’aquest vespre el base Pol Figueras va dir que «són un dels millors equips de la lliga. Porten molts anys amb el mateix bloc jugant junts, tenen el jugador més valorat de la lliga (Giorgi Shermadini), un base molt experimentat i haurem de fer molt bon partit per endur-nos la victòria». Preguntat, precisament, sobre com es podria aturar aquest base, el veterà Marcelinho Huertas, que ve d’anotar 43 punts en el darrer partit contra l‘UCAM, Aíto va tirar d’ironia: només els queda «resar» i que no oferieix la seva millor versió. «Espero un partit molt difícil, però al mateix temps si fallem i tenim el públic a favor per les següents accions és molt important», va afegir el tècnic.

L’equip insular, entrenat per Txus Vidorreta, arriba cinquè a la classificació, amb 22 victòries i 9 derrotes. Ha guanyat quatre dels últims cinc partits i és el quart millor visitant. Això sí, dimecres es va veure sorprès per l’UCAM a casa en un partit avançat de la jornada 33 tot i l’exhibició de Huertas (109-111). Els locals, per la seva banda, buscaran el tercer triomf seguit com a locals (abans s’havia superat rivals directes com Fuenlabrada i Granada) tot i tenir davant un dels equips que aspira a lluitar, fins i tot, pel títol. Segons el club, s’espera que el pavelló de Fontajau mostri una bona imatge, i ja només queden 300 entrades a la venda.

Superat aquest doble enfrontament a casa contra Tenerife i Betis, al Bàsquet Girona només li quedarà anar a Saragossa el proper dissabte 13 (18h) i rebre el Baskonia el 24 o el 25 de maig, en l’última jornada de la fase regular de l’ACB. Aquell dia els deures han d’estar fets, i si pot ser, entre avui i dimarts, millor.