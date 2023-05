L’últim esforç de l’Escala

Només es necessita un últim esforç. L’Escala ha aconseguit confirmar-se com a líder de Primera Catalana durant tota la temporada i ara, quan només falten quatre jornades de lliga, el premi, que l’equip d’Arnau Sala s’ha guanyat a còpia del seu treball, és massa gros per abaixar els braços i perquè les cames no tirin. En joc, hi ha l’ascens a Tercera RFEF. Una fita «històrica» per al club altempordanès, que té com a sostre la categoria on competeix en l’actualitat.

«L’equip ha fet una temporada acollonant, passi el que passi. Primer perquè m’ha aguantat a mi, que és complicat però tot i així els jugadors m’han seguit tant en els bons com els mals dies, si segon perquè cadascú ha tret el millor de si mateix pensant en el col·lectiu. Vull donar les gràcies a tothom. Si acabem aconseguint l’ascens a Tercera serà fantàstic, però si pel que fos hem de pujar a la Superlliga també ho serà. Em trauré el barret en els dos casos», explica Sala. L’entrenador destaca que, a diferència d’altres equips com per exemple el Figueres o el Palamós, «nosaltres no vam tenir cap mena de pressió a l’inici». «Ara que ho tenim tan a prop, però, sí que la notem. Més que res perquè no volem decebre a la ciutat a última hora, ens sabria molt greu, tot i que ha uns mesos era inimaginable tenint en compte els nostres rivals. Hi ha molta il·lusió per l’espectacular curs que hem fet», afegeix.

Una mala ratxa de resultats, amb dues derrotes consecutives davant el Parets (1-0) i el Mollet (1-0), van reduir el coixí de punts que tenia l’Escala per liderar en solitari. A dia d’avui, els de Sala sumen 53 punts, sis més que el seu principal perseguidor, el Vic (47), malgrat que en realitat seran tres. El conjunt vigatà està pendent de la resolució del duel que va guanyar al camp del Manlleu (1-2) després que se suspengués a falta de 30 segons pel final perquè un aficionat va escopir a l’esquena del línier. El més normal seria no reprendre’l.

«Hi ha nervis igual que a tots els vestuaris del món. Si passa a l’Arsenal, com no ens ha de passar a l’Escala? Al tram final tothom pressiona molt i hi ha molta més tensió: amb equips que es juguen estar a dalt, no baixar... No és fàcil suportar durant tot l’any equips que et persegueixen com hem fet nosaltres. Repeteixo, hem de considerar ara ja molt bona la temporada», diu. El tècnic insisteix que els jugadors «tenen ganes de millorar». «En cap moment hem baixat la guàrdia, el futbol és així: un dia et treu i l’altre et dona. Hem d’intentar ser més eficients a l’àrea contrària. Generem moltes arribades però el gol no és la nostra especialitat. No tenim un davanter de referència i hem hagut de repartir el gol. Tots els jugadors han fet un esforç per trampejar-ho», diu. Segur que el continuaran fent per posar el colofó amb l’ascens.