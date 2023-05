La millor notícia del Bàsquet Girona-Lenovo Tenerife (72-88) va donar-se a gairebé 1.200 quilòmetres de Fontajau. La derrota del Coviran Granada a la pista del Monbus Obradoiro (88-83) va donar tranquil·litat als d’Aíto García Reneses abans de començar el seu partit. La permanència encara no està assegurada matemàticament -el Betis va guanyar al Bilbao (86-78)- però falta poc. Ahir no hi va haver opcions d’aprofitar la primera oportunitat, en un duel condicionat per l’absència dels puntals gironins Marc Gasol i Kameron Taylor, amb l’esperança que n‘hi ha més. La salvació es pot aconseguir aquest dimarts vinent mateix si s’aconsegueix guanyar el Betis en un duel directe a Fontajau o el Granada torna a perdre (rep al Saragossa). Serà tota una final.

D’entrada, les coses ja no van començar bé amb la baixa de Taylor per problemes musculars. L’equip es quedava sense el seu jugador insígnia. Mentre que també s’hi afegiria Gasol amb el partit en marxa. El Tenerife, com la gran majoria d’equips de l’ACB, tenia una cosa a favor que no tenen els d’Aíto: efectivitat. O, com a mínim, estan demostrant al llarg de la temporada que els costa. El conjunt canari funcionava a base de triples i amb Shermadini, el més inspirat al parquet (27 de valoració) fent estralls a dins. Va ser un veritable perill, a part dels que l’ajudaven des dels 6,75 metres -sobretot Abromaitis amb 4/8-, i l'encarregat de conduir als seus cap a la victòria. A Miletic, per exemple, li va fer un vestit a mida de sortida.

Els gironins ho intentaven, tot i que anaven a remolc tota l’estona. En la primera part, per exemple, només Èric Vila va aconseguir un únic triple. Quino Colom en va fallar dos seguits i Jenkins no apareixia. Així era impossible. I això que Fontajau, malgrat no registrar una bona entrada, va animar de valent animat per la possibilitat de confirmar la continuïtat a l’ACB. El primer parcial va acabar 17-25, una distància assequible malgrat tot.

La dinàmica, però, no va millorar en el segon. Llavors va ser Guerra qui li feia el vestit a Miletic. El serbi va patir de valent, quedant retratat, fent evident com els de Txus Vidorreta marejaven al Bàsquet Girona a còpia de demostrar la seva qualitat. Es va arribar al descans amb el marcador en contra però encara res perdut: 35-44.

Un altre factor negatiu va ser la lesió de Marc Gasol. El pivot i president del Bàsquet Girona va lesionar-se al primer parcial -havia entrat per rellevar a Miletic una estona- i ja no va poder continuar. Aíto tenia baixes de pes i era molt difícil suplir-les. Tot i així, l’equip semblava motivat. Celebrant cada punt amb ràbia. O això semblava. Els gironins van tenir-ho a prop en el tercer parcial retallant distàncies fins a posar-se a sis (41-47). Pato Garino havia carregat l’equip a l’esquena, tot i que el Tenerife va continuar escapant-se. A partir d’aleshores, ja no hi va haver res a fer. Encara menys, si es cometien pèrdues amb facilitat. Els gironins havien llençat definitivament la tovallola.

Aíto es desesperava a la banda. I el Tenerife castigava encara més de triple. Al final es va intentar maquillar una mica el resultat, tot i que va quedar clar que sense Gasol ni Taylor l’equip es quedava sense idees. Tan de bo hi puguin ser demà passat perquè és una final que s’ha de guanyar.