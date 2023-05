El Quart-Germans Cruz ha fet aquesta tarda un pas gairebé definitiu cap al descens. El conjunt gironí ha perdut clarament a la pista d'Es Castell (84-61) i necessitarà un autèntic miracle al partit de tornada a Quart per mantenir-se a la Lliga EBA. Els 23 punts de diferència són un escull molt difícil de capgirar per als d'Àngel Aranda, que avui no han tingut el dia malgrat els 15 punts de Gascón o els 12 de Paradeda.