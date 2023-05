L'argentí Leo Messi ha guanyat aquest dilluns el Premi Laureus com a millor esportista masculí de 2022, per davant de noms com Rafa Nadal, Kylian Mbappé i Stephen Curry, impulsat pel seu rendiment amb la selecció de l'Argentina, a la qual va liderar en la consecució del Mundial de Qatar 2022.

És la segona vegada que Messi, de 35 anys, guanya un Laureus -considerat un Oscar de l'Esport-, després del que va obtenir l'any 2020, guardó que va compartir amb el pilot britànic de Fórmula 1 Lewis Hamilton. El de Rosario, qui succeeix en el palmarès al pilot neerlandès Max Verstappen, va acudir al Pavillon Vendome de París al costat de la seva dona, Antonella. Messi rep aquest premi quan acaba de ser reintegrat als entrenaments del seu club, el París Saint-Germain, que l'havia apartat durant una setmana per haver-se saltat un entrenament l'1 de maig, quan va embarcar a l'Aràbia Saudita per a un compromís publicitari. La selecció argentina millor equip de 2022 La selecció argentina de futbol, campiona del món i capitanejada per Leo Messi, ha guanyat el Premi Laureus a millor equip de 2022 per davant del Reial Madrid i els Golden State Warriors, de la NBA. L'Albiceleste va obtenir el seu tercer mundial a Qatar després de derrotar, en els penals, a la selecció de França el 18 de desembre de 2022. L'organització ha destacat que Messi ha fet història. És la primera vegada que un esportista és doblement premiat en els Laureus (individualment i per equips) des que van començar a lliurar-se aquests guardons, el 2000. L'Argentina, que succeeix en el palmarès a la selecció de futbol d'Itàlia, s'ha imposat al Reial Madrid, campió de Lliga a Espanya i guanyador de la Lliga de Campions per catorzena vegada el 2022, i als Golden State Warriors, campions de l'NBA per quarta vegada en vuit anys.