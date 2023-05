Vinicius, heroi assenyalat

Fan falta més proves? Vinicius és, ara mateix, el millor futbolista del món, el més desequilibrant, el més temut. El seu bestial canvi de ritme és insostenible per a qualsevol defensa. Ni ràpid, ni fort, ni expert, ni amb ajudes: tots sucumbeixen davant ell. A més a més, és insaciable, mai es rendeix, sempre vol més. Quan la pilota crema als altres, quan ningú mira a davant de l’adversitat, apareix ell amb una desimboltura insultant. Ja ho va demostrar amb divuit anys tirant-se a l’equip a l’esquena i aixecant als espectadors dels seus seients. Ho tenia tot. Menys el gol, que se li resistia i que el va convertir en carn de meme. Va ser una època dura per a ell. Les burles per la seva poca capacitat golejadora es multiplicaven. Les seves errades eren virals. Es començava a dubtar seriosament si el millor era una cessió o fins i tot un traspàs. I, resulta, que va aguantar, es va fer dur i va guanyar la confiança necessària per a convertir-se en el que avui és. A Sevilla, el Madrid va guanyar la Copa en una final que va tenir com a gran protagonista al brasiler, com no podia ser d’una altra forma. Ho va ser pel futbolístic i el no futbolístic. I aquest és l’altre gran debat entorn d’ell.

Vinicius es va encarar amb els rivals, va celebrar un gol en la seva cara, es va dirigir al públic d’Osasuna tocant-se l’escut i es va descentrar en alguns moments amb les seves ja habituals protestes als àrbitres, als quals, per cert, no va saludar en l’inici de partit. Aquest no és el camí. Vinicius ha d’escapar de les provocacions, que les sofreix de manera habitual, dels insults, que els sent amb freqüència, i de tot allò que el pot allunyar de l’important, el futbol. Encara és jove i ha d’aprendre unes certes coses. Per exemple, a escoltar a aquells que li diuen la veritat i no als palmeros que li murmuren a cau d’orella que tot el que fa està bé i que a Espanya se’l persegueix. Sempre buscant enemics externs, sempre burxant. Quina llàstima. Però tornem al que ens fa gaudir. Obviant aquestes polèmiques, la realitat és que val la pena pagar una entrada per a veure’l. I això, hi ha pocs futbolistes que ho puguin dir. Que Vinicius continuï gaudint, jugant al futbol com li agrada. I punt. La resta, la qual cosa li sobra, desapareixerà més aviat que tard. Se’n diu maduresa.

Exemplar Osasuna. La seva Copa ha estat per a emmarcar, fins i tot en la derrota. Veure milers de samarretes vermelles animant sense parar és el futbol que ens agrada. La il·lusió d’un modest per un títol. Bravo per Arrasate i els seus jugadors.

El somni s’esfuma. El Màlaga ho tenia impossible per a aconseguir la permanència, però l’impuls de les últimes jornades va fer il·lusionar-se una afició inigualable. La mateixa que li acompanyarà on sigui. Perquè no importa la categoria, importa l’escut.

Fins on arribarà Alcaraz? El seu tennis, explosiu i tècnic, alegre i intimidant, té absort al món de l’esport. Els seus números amb vint anys auguren un futur esplendorós. Tant de bo mantingui el cap en el seu lloc. L’entorn serà fonamental.

El Madrid de bàsquet havia de pujar l’Everest sense oxigen. És a dir, tornar a Madrid amb la sèrie encara viva. El dimecres, cinquè partit per a completar la gesta davant el Partizan i oblidar la nefasta baralla del primer dia.