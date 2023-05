"Ho tinc clar més o menys. Ara tenim uns dies de descans i quan torni prendré una decisió. Quan torni parlaré amb l'entrenador i li comunicaré la decisió". Va ser la frase de Sergio Busquets després de l'últim partit de Lliga del Barça davant l'Osasuna al Camp Nou. Després d'aquests cinc dies de descans, el club blaugrana ha tornat avui als entrenaments i Sergio Busquets ja ha decidit sobre el seu futur. El capità blaugrana marxarà del Barça el 30 de juny després de 15 temporades en el primer equip.

El jugador ha rebutjat així l'oferta a la baixa que li va fer el club el mes de març passat per a la seva renovació seguint el desig manifestat de manera reiterada per Xavi Hernández, que el considerava un jugador encara vital per a la seva concepció del joc. Però el temps transcorregut des de llavors, i el silenci del futbolista, només condueix a pensar que la seva decisió d'abandonar el Barça és definitiva. Avui té previst comunicar-ho al vestuari i fer-ho públic a través de les xarxes socials, com va fer ja al desembre amb la seva retirada de la selecció.

El migcampista i capità del FC Barcelona, que complirà 35 anys el 16 de juliol, continuarà la seva carrera lluny del Camp Nou, com van fer també el seu dia el mateix Xavi, que es va retirar a Qatar, i Andrés Iniesta, encara en actiu en la seva última temporada amb el Vissel Kobe del Japó. Si es va arribar a comentar que el seu futur estaria a la MSL (EUA), en els últims temps ha aparegut una milionària oferta de l'Aràbia Saudita, de l'A el-Hilal concretament. El país del Golf Pèrsic està obstinat a convertir-se en el retir daurat de grans futbolistes europeus com és el cas de Cristiano Ronaldo.

Més de 700 partits

Busquets tanca una etapa de 15 temporades al primer equip, amb més de 700 partits vestint la samarreta blaugrana, el tercer jugador amb més partits de la història del club, darrere de Leo Messi i Xavi Hernández. El jugador de Badia del Vallès té al seu palmarès 31 títols (8 Lligues, 3 Champions, 7 Copes del Rei, 6 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 3 Mundials de Club), al que pot sumar una Lliga més aquest diumenge si l'equip guanya el derbi a Cornellà, sent el tercer futbolista més llorejat del club, per darrere de Leo Messi (35) i Iniesta i Piqué (32).