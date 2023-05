Massó: L’home dels gols dels ascensos que estira l’Escala cap a Tercera RFEF

L’Escala assolirà l’ascens històric a Tercera RFEF, com a campió de Primera Catalana, si aquest diumenge (12 h) supera el Caldes de Montbui al Nou Miramar, a l’antepenúltima jornada de lliga. Marcar el gol de l’ascens és el desig de tot futbolista i un dels que està en millor predisposició de fer-ho és Ignasi Massó. El davanter dels escalencs és el màxim realitzador de l’equip amb 10 gols tot i perdre’s una desena de partits per lesió -esquinç al turmell dret- i per sanció.

El qualitatiu jugador de Banyoles, que avui compleix 33 anys, ja sap què és anotar el gol decisiu d’un ascens. I per partida doble. El 2019, un gol seu de penal a deu minuts d’acabar el partit contra el Cassà va permetre a l’Escala de Sepu proclamar-se campió de Segona Catalana i assolir l’ascens a Primera Catalana. Massó és un dels dos supervivents que queden del conjunt escalenc que ara fa quatre anys jugava pels camps de Segona Catalana. L’altre, és el lateral Zou Moustakim, amb passat al Peralada i a la Jonquera. Al club fronterer, precisament, Massó també és recordat per anotar, el 2016, al camp del Santboià, el gol que va ascendir l’equip d’Axel Vizuete a Tercera Divisió per primer cop. «Els gols, normalment els fan els davanters, i jo soc la punta de llança de l’equip. He tingut la sort i l’oportunitat de ser-hi, però si no fos pel treball dels companys no hauria estat possible», subratlla el banyolí.

Líders tota la temporada

Com va passar amb la Jonquera, ara Massó també vol portar l’Escala per primer cop a Tercera: «Tenim moltes ganes de poder-ho finalitzar aquest diumenge; seria just, hem estat totes les jornades primers». El capità dels costaners nota com «tot el poble, la directiva i el futbol base ens demostra les ganes d’aconseguir aquest somni». I és que el conjunt d’Arnau Sala ha anat líder tot l’any i només el Vic, que ara el té a sis punts, li ha aguantat el ritme. «A l’estiu, l’objectiu era acabar entre els sis primers, anar a Superlliga, ja que hi havia equips amb més pressupost com el Figueres i Granollers. Després de la primera volta, que va ser espectacular, l’objectiu va canviar», confessa.

Banyoles, el club on ha crescut

En cas d’ascendir, el mitjapunta, interior i davanter del Pla de l’Estany ja coneixeria la categoria. A Tercera Divisió hi va debutar amb el Banyoles quan encara era juvenil, sota les ordres de Javi García i de Benet Masferrer. Massó no descarta tornar, en un futur, al club del seu poble i que l’ha vist créixer: «M’han apretat perquè torni. Tinc una edat, cada cop estic més baldat i cansat després dels partits del diumenge i, els desplaçaments, per la feina, em costen més», explica Massó, que coordina projectes esportius al Consell Esportiu del Pla de l’Estany. Ara bé, puntualitza que «la meva prioritat és l’Escala. Hi estic molt a gust, com a casa i la meva intenció seria seguir. Ara, estem centrats en acabar la temporada i ja ens asseurem a parlar».