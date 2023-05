Tot a punt per veure el retorn de la Selecció Catalana Femenina de Bàsquet. La delegació territorial gironina ha presentat aquest matí el partit "Encistellem per la pau", el duel que enfrontarà a la selecció de bàsquet femenina Catalana i la Ucraïnesa. El partit, que se celebrarà aquest dissabte (17 hores, Esport 3) a Fontajau, commemora el Centenari del Bàsquet Català (1923-2023) i, alhora, posa una nota de consciència sobre la situació que està vivint el país centreeuropeu immers en una guerra amb Rússia.

El president de la demarcació territorial de Girona, Francesc Xavier Santaló, ha subratllat que el matx és una oportunitat única de reivindicar el bàsquet gironí. "El partit posa en relleu tres coses importants: poder tenir un partit de la selecció Catalana després de 5 anys sense organitzar-ne cap, visibilitzar el conflicte armat que estan patint Ucraïna i, finalment, permet ratificar que a Girona som un referent en bàsquet femení en nombre de llicències. Per tot plegat, Fontajau és el lloc més adient per fer aquest esdeveniment".

"Permet ratificar que a Girona som un referent en bàsquet femení en nombre de llicències i és el lloc més adient per fer aquest esdeveniment"

Santaló ha remarcat que el duel de dissabte permetrà veure una selecció catalana amb molt de potencial i algunes cares noves: "És un equip amb molt de nivell i on trobem jugadores experimentades i amb una llarga trajectòria, així com noves jugadores que seran rellevants en els propers anys en el panorama català de bàsquet".

Les convocades per Mireia Capdevila per disputar el partit de la selecció catalana són: Laura Peña (que vestirà els colors de l'Spar Girona la propera temporada), Anna Palma, Mama Dembele, Rosó Buch, la gironina Georgina Bahí, Aina Ayuso, Laura Méndez, Laia Flores, Txell Alarcón, Carol Guerrero, Helena Oma i Ainhoa López.

Cinc anys sense selecció catalana

Pel que fa a partits amistosos internacionals com el d'aquest dissabte contra Ucraïna, el darrer va ser l'any 2018 amb la victòria de Catalunya contra Montenegro, per 83-57, en un encontre que també es va disputar a Fontajau. Prèviament a la cita amb el combinat montenegrí, el 2005, Catalunya va mesurar-se amb Cuba en un partit que es va jugar a Badalona i on va caure per un 68-78. Abans ho havia fet davant Lituània, l'any 2004; o Croàcia, el 2002.

El regidor d'Educació, Infància i Esports de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, ha afegit que la celebració de l'esdeveniment és una prova més de "la capitalitat" de la ciutat: "Es demostra un cop més que treballar en aquesta línia perquè Girona sigui una capital de l'esport. No només per diferents equips sinó també pels valors de catalanitat i solidaritat".

Per a la jornada s'ha preparat una equipació especial que commemora el centenari de la Federació i l'acte també comptarà amb una actuació musical d'Edu Esteve. Les entrades, a un cost de cinc euros, es poden adquirir a la pàgina web de la Federació Catalana de Bàsquet.