Canvi a la banqueta de l'Spar Girona. La directora esportiva, Laia Palau, ha anunciat aquest matí que Bernat Canut no seguirà com a tècnic i que el seu lloc l'ocuparà la fins ara assistent Laura Antoja. D'aquesta manera, l'exjugadora i exfisioterapeuta de l'Uni viurà la seva primera experiència com a entrenadora principal. Antoja, presentada a Fontajau aquest matí, ha agraït la confiança del club i diu que arriba amb una il·lusió "molt gran". Antoja havia sigut assistent d'Alfred Julbe i, aquest curs, de Bernat Canut.

Antoja no ha donat gaires pistes de com serà l'equip de la propera temporada. De moment s'ha renovat Labuckiene i ha arribat la base Laura Peña. A més tenen contracte Etxarri, que es recupera de la lesió, Drammeh, Mendy (que està de baixa per maternitat) i Gardner.

"A Girona sempre es fan equips competitius. L'ambició és màxima, volem recuperar un lloc a l'Eurolliga i vull que gaudim molt amb el joc de l'equip la temporada que ve". També ha tingut paraules per a Bernat Canut, a qui ara relleva: "és una persona magnífica, hi he parlat i està content per mi", ha dit.