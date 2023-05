La Girosona posa la primera pedra per als futurs èxits de la natació

Han passat uns quants anys des que Girona es trobava de ple en el panorama mundial de la natació. Corria l’any 2016 quan l’altempordanès Héctor Ruiz va anunciar que havia de deixar la competició per recomanació mèdica. Un problema cardíac va acabar amb el seu somni olímpic sense poder anar a Rio de Janeiro i, en conseqüència, les comarques gironines van desaparèixer de l’elit. Encara ningú ha aconseguit agafar el testimoni del de Vilamalla, però el futur està assegurat. La Girosona, el col·lectiu format per 15 clubs de natació de Girona i Osona, va posar la primera pedra aconseguint el títol de millor Delegació de Catalunya en la final de categoria benjamí, aleví i infantil que va disputar-se al CN Tortosa.

La Girosona va imposar-se amb un total de 1784,00 punts per davant de les delegacions del Baix Llobregat (1560,00) i Tarragona (1376,50) que van completar el podi ocupant el segon i tercer lloc, respectivament. «La clau ha estat la diferència que hi ha hagut respecte a l’estratègia d’accions. Pel matí ja teníem una diferència de més de 100 punts, que van ajudar a encarrilar la victòria», explica el director tècnic de natació de Girosona, Joan Parra. El també director tècnic i entrenador del CN Lloret assegura que aquesta nova fita ha estat «molt celebrada» perquè, a més a més, «en aquesta competició sempre som la selecció que dona més color a la grada» -van participar-hi 9 dels 15 clubs que formen la Girosona amb 64 nedadors. «Hi ha molt bona sintonia entre grans i petits, donant-se ànims durant tota la competició. La Federació ens ha felicitat pel gran ambient que generem», afegeix.

La natació a Girona, en auge

Els resultats obtinguts el passat dissabte no són casualitat. «La natació a Girona travessa un moment molt dolç. Ha crescut i és històric, sobretot per als clubs més modestos. El CN Banyoles, el CN Vic i el CN Olot han estat sempre al capdavant, formant grans nedadors», afirma Parra. En aquest sentit, diu que «el CN Banyoles està considerat com un dels millors clubs de Catalunya pels resultats que obté i pels nedadors que pugen». En l’actualitat, la nedadora del CN Banyoles Aina Fernández (2006) és una de les grans promeses de la natació a les comarques gironines i, fins i tot, ha estat seleccionada per la Federació Espanyola en diverses ocasions. Pròximament, participarà al Mundial júnior que tindrà lloc del 4 al 9 de setembre a Netanya (Israel). «Té una projecció enorme», adverteix el director tècnic.

Però encara hi ha més. La Girosona està recollint els fruits del seu treball per potenciar la competició d’alt nivell a les comarques gironines. «Tots els clubs estem pujant: el CN Lloret, el CN Torelló... El GEiEG ha recuperat una tradició que darrerament havia afluixat una mica. Cada vegada anem a més campionats, tenim classificats a Espanya, medallistes, etc. Ens trobem en una etapa molt bona. Són joves i han d’anar cap amunt», destaca. Alhora, reconeix que a Girona «hi ha més dificultats per treure nedadors absoluts de nivell internacional a causa de les infrastructures»: «Només comptem amb una piscina de 50 metres, que és la del GEiEG, (a part de les municipals) i pràcticament sempre entrenem amb piscines de 25 metres. Així és més complicat». El mèrit és doble.