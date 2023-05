«Segur que Antoja està preparada»: la banqueta de l'Uni Girona genera consens

Perquè una jugadora arribi, una altra ha de marxar. És llei de vida. Fontajau viura aquest dissabte un Catalunya-Ucraïna (17h, Esport3) que, en clau Spar Girona, servirà per donar la benvinguda a Laura Peña, encara que no es podrà vestir de curt perquè s'està recuperant d'una lesió, i per acomiadar Laia Flores. «He jugat diverses vegades en aquest pavelló, però com a visitant. Ara m'asseuré a la banqueta de l'altra banda. Estic encantada i il·lusionada per arribar a Girona, crec que és un pas natural. I agraeixo la confiança, esclar, perquè senten que sóc la indicada per ocupar el lloc de base. Aquests dies tinc moltes emocions i que el partit de Catalunya sigui aquí encara ho fa més especial», explica Peña, que desitja «fer gaudir el públic de Fontajau, al qual aquesta temporada li ha tocat patir una mica».

L'afició, que està responent positivament -s'han venut dues mil entrades-, ovacionarà com cal Flores, una persona que s'ho ha deixat tot en les dues temporades i mitja que ha defensat l'escut gironí. «És que Fontajau ha sigut casa meva i hi he passat moltes coses: moments bons i no tan bons. Per a mi, s'acaba una etapa, però ho portaré sempre al cor», confessa, amb la veu entretallada quan se li demanen els motius d'aquest final. «Se m'acabava el contracte i el club va decidir buscar altres opcions. A mi no se'm va oferir la renovació. Si estic dolguda? Me'ls estimo molt i ho lamento, però sé com funciona el món professional. Al final, jo també m'he buscat un altre equip i ja he signat. No diré amb qui, però em quedo a Espanya», anuncia.

La sacsejada a la banqueta, amb l'aterratge de Laura Antoja per Bernat Canut, va agafar tant a Peña com a Flores per sorpresa. «Del canvi me'n vaig assabentar dijous, el mateix dia que es va dir. Sabia que podia haver-hi una possibilitat, però tampoc sé com ha anat. Conec molt bé en Bernat perquè vam treballar genial plegats i com a persona ens entenem. Em va saber molt greu, però ara és el temps de la Laura, que segur que està preparada», opina Peña. «No m'esperava que marxés», diu Flores, «però estic contenta per la Laura, li anirà de conya».

A la selecció catalana liderada per Mireia Capdevila també hi ha Helena Oma, que aquesta temporada ha completat un curs de somni a Saragossa. «Estic molt contenta, la veritat. Poder tornar a vestir la samarreta de Catalunya, en l'any del centenari, fer-ho a Fontajau, retrobar-me amb companyes... És un privilegi i ha de ser una festa de l'esport». «Tenim un equip de molt nivell, amb ADN Catalunya. Ens ho passarem bé», finalitza Capdevila.