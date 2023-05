Després de cinc anys d'aturada, la selecció catalana ha tornat a disputar un partit. Ho ha fet a Fontajau amb victòria per (89-52) davant la selecció d'Ucraïna, país immers en una guerra amb Rússia que ha provocat una diàspora de les seves jugadores. Un duel, emmarcat dins els actes del centenari de la federació catalana de bàsquet, que ha volgut posar una nota de consciència sobre aquest conflicte amb una grada solidària. Txell Alarcón (Araski) i Ainhoa López (Barça) han sigut les jugadores més destacades del partit.

La selecció catalana, capitanejada per la gironina Georgina Bahí i amb nombroses cares que han passat per l'Spar Girona, s'ha posat per davant amb comoditat amb un parcial inicial de 9 a 2. Les ucraïneses, sense una de les seves figures cabdals com Alina Iagupova (jugadora del vigent campió de l'Eurolliga, el Fenerbaçe turc), han intentat imposar el seu físic davant la manca de centímetres de les catalanes. Tot i això, l'encert exterior de Txell Alarcón ha permès a les catalanes escapar-se amb celeritat en el marcador.

La jugadora de l'Orly, Olga Maznichenko, ha sigut la referència en atac de les ucraïneses. El partit s'ha convertit en una pràctica de tir exterior on les catalanes han excel·lit. Ainhoa López ha demostrat el seu gran moment de forma marxant al descans amb 13 punts. Catalunya s'ha disparat en el marcador davant el bloqueig de les ucraïneses que, han comptat amb l'escalf del públic que les animava a crits d'"U-cra-ï-na", però tot i això han marxat 19 punts per sota al descans (49-30).

Les coses no han millorat per a les ucraïneses al tercer quart, i Catalunya n'ha tret rèdit per estirar la màxima diferència fins als 30 punts (69-39) davant una gran actuació de López. Les d'Europa central només aconseguien respostes gràcies a l'encert de Maznichenko i Victoria Balaban. El partit ha acabat vist per sentència ben d'hora, davant el que s'ha convertit en una festa per als assistents amb encert exterior, passades de videojoc de Rosó Buch i nombroses activitats al llarg del matx. En definitiva, els assistents han pogut gaudir de les màximes exponents del bàsquet català.