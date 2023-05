La derrota per 23 punts al partit d'anada a Es Castell obligava el Quart a buscar la proesa per mantenir-se un any més a la Lliga EBA. Els d'Àngel Aranda han mostrat caràcter i amor propi i han arribat a creure-hi quan a l'últim quart han arribat a dominar per 15 punts, però els balears han mantingut la calma i han conservat la diferència fins al final per enviar els gironins a la Copa Catalunya.

Amb un llosa tant grossa a la motxilla, el Quart havia de centrar-se en guanyar cada quart i retallar progressivament la diferència per arribar al tram final amb opcions de fer realitat el miracle. I el cert és que es va endur els primers tres períodes, però per un marge insignificant que deixava un panorama molt advers abans dels darrers 10 minuts (52-48). Calia remuntar 20 punts en l'últim període. Difícil, però en bàsquet, no és impossible. I els jugadors d'Àngel Aranda ho han demostrat amb un parcial de 13 a 2 en 4 minuts (65-50). Ja tenien mitja feina feta, però l'altre part era segurament la més difícil. I així s'ha demostrat. L'Es Castell s'ha refet i amb un petit parcial de 5 a 0 ho posava ja molt costa amunt (65-55). Els gironins no han deixat d'intentar-ho fins a la botzina final, però els balears han sabut jugar amb el cronòmetre i han acabar enterrant les esperances locals des de la línia de tirs lliures. La temporada acabava amb la victòria més amarga però també amb una bona lliçó d'amor propi.