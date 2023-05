Girona seguirà la temporada que ve a l’ACB. Ha costat, s’ha patit en extrem, però Fontajau tornarà a rebre els millors equips de bàsquet d’Espanya, masculins i femenins. La victòria d’aquesta tarda a Saragossa, en dues pròrrogues, per més drama, encara, i sense Marc Gasol eliminat per faltes (88-95) ja deixa en indiferent el que passi a Sevilla al vespre en el Betis-Granada. El Bàsquet Girona està salvat, tot i haver desaprofitat 10 punts d'avantatge al darrer quart (55-65) i la pilota per evitar el primer temps extra (76-76), i tenir el partit guanyat a cinc dècimes del final de la primera pròrroga (82-84) després d'un cop de palmell de Sorolla. La banqueta gironina ja ho estava celebrant, però una falta de Fjellerup a Hlinason, en menys d'un segon, ho tornava a empatar (84-84). Sorolla ha emergit en el segon temps extra per posar Girona sis per davant (85-91) amb un bon encert en els tirs lliures, mentre el Saragossa buscava i fallava tots els triples que intentava. Taylor ho ha sentenciat amb dos tirs lliures a 13 segons (88-93) i Hill ha acabat de confirmar-ho amb una esmaixada en contratac (88-95).

Cinc minuts, ha durat el Girona, sense la participació de Marc Gasol i Kameron Taylor. Els cinc minuts que ha necessitat el Saragossa per adquirir vuit punts de renda (10-2) amb un Jovic fent estralls amb les seves penetracions, sense trobar ningú que el pogués aturar. Aíto ha demanat temps, ha mogut la banqueta, primer Marc, poc després l’americà, i la cara del partit ha començat a canviar. Poc a poc el Girona ha retallat distància, i malgrat que com és habitual aquest any els triples eren un drama, s‘ha tancat el primer parcial perdent de dos (17-15).

El segon període ha tingut un intercanvi de cistelles, una rauxa anotadora de Jenkins fent dos triples seguits per posar el Girona per davant per primera vegada a quatre minuts del descans (27-29) i un parcial local de 8-0 per tornar a posar el Saragossa per davant (35-31), abans que Sorolla, amb dos tirs lliures, finiquités el quart (35-33). El Saragossa anava per davant tot i el seu horrorós percentatge de tres (1/15). El Girona sobrevivia sense ser gaire millor des de 6,75 (3/14), gràcies al poder interior de Gasol i l’energia de Taylor.

No ha començat amb bones notícies el tercer quart, amb la tercera falta de Gasol, i amb un parcial de 5-0 local (40-33), trencat per Hill i Taylor des del tir lliure (40-37). Hi havia nervis i precipitació, i massa pilotes perdudes. Però el Saragossa tampoc estava particularment inspirat. Taylor posava el Girona a un (40-39) en la primera cistella de camp del quart i tot seguit Vila, de tres, tornava a posar els d’Aíto per davant (40-42). Del 5-0 al 0-9 de parcial. I de nou, 5-0, amb un triple de Sant-Ross (45-42). S’han animat els tiradors. El Saragossa ha marxat 48-42, Fjellerup ha respost també de tres (48-46) i Quino Colom ha tingut tres tirs lliures per posar Girona per davant (48-49) a 2:49 per tancar el quart. Dos triples seguits de Gasol i Jenkins han donat el màxim avantatge als d’Aíto (50-55). El Girona ha resistit i ha tancat el parcial per davant (55-57).

Jenkins ha obert el darrer quart amb un altre triple (55-60). Era el vuitè, ja, de l’equip gironí. Fjellerup ha fet el 55-62, donant set punts de marge. Al Saragossa li costava anotar i perdia dues pilotes seguides. Jenkins, amb un altre triple, firmava un 0-8 de parcial que disparava els gironins a 10 (55-65). No estava, encara, res, assegurat. Gasol ha fet la quarta a set minuts i mig del final, després de dues pilotes perdudes del Girona. Els locals, liderats per Sant Ross, s’han posat per davant (68-67) a menys de cinc minuts del final. El fantasma del Betis amenaçava els gironins. Colom, amb tres tirs, ha trencat la dinàmica (68-70) i Jenkins batia el seu record de triples a l’ACB amb el sisè (70-73), replicat per Sant-Ross (73-73). Hill ha tornat a anotar de tres (73-76) i amb aquest resultat s’ha entrat a l’últim minut i mig. Hill i després d’un gran rebot de Gasol, Taylor, han errat l’atac gironí. A 40 segons Marc feia la cinquena i Jovic empatava de tres (76-76) a 27. Jenkins i Colom han errat els dos tirs que han provat i el partit se n'ha anat a la pròrroga. Amb el problema que Girona tenia Gasol eliminat.

Sant-Ross de tres ha posat Saragossa per davant (79-76). Sorolla ha avançat Girona a un minut del final (81-82). Colom ha errat un atac per sentenciar i tot seguit Sant-Ross només ha convertit un tir lliure (82-82). Un cop de mà de Sorolla ha posat el Girona per davant, a cinc dècimes del final, i la banqueta ja celebrava la salvació (82-84), però en la darrera acció, en menys d'un segon, una falta de Fjellerup a Hlinason ha permés l'empat i la segona pròrroga (84-84). Allà el Saragossa s'ha encallat errant molts triples i el Girona, amb un inspirat Sorolla i dos tirs lliures de Taylor a 13 segons del final, no ha deixat escapar la victòria. I la permanència.