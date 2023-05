El cadet del Bordils, com també havia aconseguit l'equip juvenil, s'ha classificat aquest migdia per a la final a 8 del campionat d'Espanya d'handbol. Els gironins han superat una de les pedreres més potents de l'estat, la de l'Ademar Lleó, i han assolit el bitllet com a campions de la fase sector que s'ha disputat precisament a Bordils.

Al descans els locals perdien 17-20, un resultat que classificava a un tercer, el Maristes Algemesí. A la represa el Bordils ha fet un pas endavant amb grans intervencions del porter, ha remuntat i ha acabat guanyant de set.