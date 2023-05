El 27è títol de Lliga de la història del Barça ha arribat al camp de l’etern rival ciutadà, acuïtat per la pressió i els nervis, immers en una lluita per la permanència en la que no té les millors cartes. Els blaugrana havien de guanyar per ser campions i a la primera part ja van deixar la feina feta, convertint la segona en un tràmit que va precedir a l’esclat d’alegria d’un grup que ha deixat enrere un estrany període de transició en el que, entre la pandèmia i el comiat de Messi, es va liquidar traumàticament una era de llegenda.

Un dels debats capciosos de la prèvia va ser la idoneïtat del període festiu del que van gaudir els blaugrana atès que la setmana anterior no hi va haver jornada. Els de Xavi van desmuntar qualsevol teoria sobre una pressumpta posada en escena tèbia i durant els primers quaranta-cinc minuts han atropellat un Espanyol que ha apostat per un centre del camp de toc i sense capacitat per mossegar.

Tot i que Joselu ha rematat desviat als quinze segons -en una acció invalidada per fora de joc-, la iniciativa ha estat barcelonista. Pedri, que ha errat una bona ocasió matinera, ha agafat la batuta, De Jong, Busquets i Gavi es van multiplicar i en el minut 11 Balde ha deixat enrere Óscar Gil recollint una passada en llarg d’Araújo i des de la línia de fons ha centrat cap a un Lewandowski que, avançant-se a Darder, ha anotat el primer gol, el seu vintè a la lliga i trentè de la temporada.

El Barça estava llançat i Pedri ha tret del barret una jugada de crac que ha culminat centrant des de la línia de fons cap al pal contrari on Balde li ha tornat a fer un estrip a Gil per convertir el 0-2, el seu primer gol amb la samarreta blaugrana. Els barcelonistes tenien la possessió de la pilota i l’Espanyol no generava gens de perill, tot i que la mitja hora Nico hauria pogut escurçar distàncies si hagués encertat un cop de cap que va sortir alt. En el minut 40, ha arribat el 0-3 quan Raphinha ha rebut una pilota robada per la pressió blaugrana i ha centrat perquè Lewandowski, de nou en boca de gol, firmés el tercer gol de la nit. Braithwaite, massa lent, no ha tret profit d’una jugada amb la que s'ha acabat el primer temps.

Reacció insuficient

Luis García va fer entrar Puado i Calero i l’Espanyol semblava que volia pressionar. Un xut alt de Joselu va servir per dir-li al Barça que el rival encara hi era. Però Koundé ha rematat de cap una magnífica centrada de De Jong i amb el 0-4 va posar la rúbrica a la victòria. Aleshores va entrar Dembelé, el Barça ha tornat a agafar el ritme i, quan van veure que l’ímpetu inicial dels locals s’havia tornat a desinflar, els de Xavi han baixat tres marxes de cop i el partit ha entrat en un intercanvi de cops que va servir als locals per maquillar el resultat amb les dianes de Puado i Joselu, aquest en el darrer alè de vida del partit.

Invasió de camp i rua

Amb el xiulet final s'ha desfermat l’eufòria a la banqueta blaugrana, que al cap d’uns pocs minuts d'ha acabat de cop per la irrupció al terreny de joc d’un nombrós grup de seguidors amb males intencions. Els jugadors del Barça han hagut de marxar cap els vestidors, protegits pels Mossos.

Demà, els equips masculí i femení faran una rua que sortirà a les 18 h des del Camp Nou en direcció a l’Arc del Triomf.