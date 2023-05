Cap de setmana d’ascensos en el futbol altempordanès. Si dissabte ho aconseguia el Futbol Club l’Escala, de manera històrica a Tercera RFEF, aquest diumenge a la tarda ha estat el torn de l’Agrupació Esportiva Roses, que ha pujat a Primera Catalana, la categoria que deixa el club escalenc. Els nois que entrena Èric Pérez han superat el Torroella de Montgrí (1-2), al camp dels baixempordanesos, a la setena jornada de la promoció d'ascens. La fita s'ha assolit amb antelació, ja que encara queden tres jornades més per finalitzar el play-off. La derrota dissabte del Begur al camp del Blanes (2-0) va ser clau perquè el Roses tingués avui el seu primer match ball per ascendir de categoria.

El Roses, que jugava a Tercera Catalana fa dos anys, tornarà a trepitjar una Primera Catalana que hi va ser per darrer cop a la temporada 1994/95. Els de Mas Oliva havien acabat primers de la primera fase de la lliga de Segona Catalana i en el play-off ja s'han fet seu un dels tres bitllets que hi ha en joc.