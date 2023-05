Marc Gasol, centenari amb Girona a l'ACB

Els noms de Girona i Marc Gasol aniran lligats eternament, per la història d’amor que van començar el llunyà 2006. Ara, disset anys després, el pivot, en la recta final de la seva carrera, s’ha convertit en centenari a l’ACB defensant l’equip de la ciutat. Ja hi ha disputat 103 partits, entre l’etapa Akasvayu (2006-2008) i l’actual, liderant a la pista el club que també presideix i va fundar. El que feia 100 va passar desapercebut el mes passat en l’àmplia derrota contra el Reial Madrid. A l’actual temporada ja només li queda una jornada, la del proper dimecres 24 a Fontajau contra el Baskonia (20.30h). Per als d’Aíto el duel és intranscendent, però pot tenir una càrrega d’emotivitat molt gran. Serà el seu partit 104 amb Girona el del comiat de Gasol, amb 38 anys, del bàsquet?

El pívot, protagonista d’una prolífica carrera a l’NBA entre una i altre etapa a Fontajau, ha jugat fins ara 128 partits amb Girona perquè s’hi hauria d’afegir en el total els 25 que va disputar el curs passat a LEB Or. Perquè més enllà del que va representar abans de fer el salt als EUA en aquelles dues temporades a les ordres de Pesic i Pedro Martínez (campió de la FIBA Cup i subcampió de la ULEB), Gasol va complir la seva promesa de tornar el bàsquet d’elit masculí a la ciutat després del fiasco del projecte Akasvayu. Poc a poc allò que va néixer com una escola de bàsquet base ha anat creixent fins que el 19 de juny de l’any passat va fer el salt a l’elit. I Gasol era a la pista, com també hi va ser dissabte passat a Saragossa per reblar la permanència malgrat els problemes físics que ha arrossegat les últimes setmanes i que tot just li van permetre jugar cinc minuts contra el Tenerife i el van fer ser baixa a Las Palmas i a casa contra el Betis.

En la seva primera etapa a Girona, Marc Gasol va jugar 74 partits, 37 per curs, a l’ACB. En l’actual en porta 29. Entre els seus registres rècord hi ha els 27 punts anotats a la pista del Menorca l’octubre de 2007, els 44 de valoració que va acreditar contra el Joventut en el play-off de 2008, o les 9 assistències que va repartir a Fuenlabrada el gener d’aquest 2023. Perquè tot i trobar-se a la recta final de la seva carrera el pivot i president ha seguit sent un autèntic referent. És el cinquè home més valorat de la lliga, amb els mateixos 16,7 punts de Tavares, i només superat per Shermadini, Tomic i Happ. La seva presència intimida i acaba sent decisiva. A Saragossa, per exemple, va marcar diferències, tot i quedar eliminat a 40 segons per acabar el partit i perdre’s les dues pròrrogues. Per sort, va emergir la figura de Jaume Sorolla per suplir-lo.

A les portes del seu partit 104 a l’ACB defensant un equip de Girona la incògnita ara és saber si el del proper dimecres 24 contra el Baskonia serà el del seu comiat. D’entrada el Bàsquet Girona no s’hi juga res, però el duel pot guanyar emotivitat i transcendència per aquesta possibilitat. Gasol va tornar a jugar a Fontajau el 3 de desembre de 2021, contra l’Osca, en un duel de la LEB Or que va reunir més de 4.000 espectadors. Va anotar 19 punts per liderar l’equip a una victòria incontestable (89-47). Va ser l’inici d’una reacció fulgurant que va acabar portant el bloc de Jordi Sargatal de la lluita per no baixar als play-off d’ascens. I allà l’equip no va fallar i en una final a 4 disputada a Girona es va desfer del Lleida i l’Estudiantes per tornar a la ciutat a la màxima categoria del bàsquet masculí 14 anys després. En aquesta segona etapa a la ciutat ha disputat 54 partits defensant el Bàsquet Girona, 25 a LEB Or i 29 a l’ACB. De moment, amb la tranquil·litat de tenir la continuïtat assegurada a l’elit, l’equip té una setmana i mitja per davant per preparar la visita del Baskonia. Serà el dia 24. Una data que també pot quedar marcada per a la història de l’esport de la ciutat en funció de quina decisió prengui Gasol sobre el seu futur, i si decideix anunciar-la abans d’aquell partit.