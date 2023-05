En un partit tant important com el que dissabte va afrontar el Bàsquet Girona a Saragossa qualsevol detall és important i més si no entrava en el guió. Amb Marc Gasol eliminat per faltes i un Miletic que no va ser de la confiança per Aíto -va jugar dos minuts i mig- va irrompre Jaume Sorolla.

El tortosí, tercer pívot natural de la plantilla, va anotar 9 dels seus 11 punts en els temps extrareglamentari, incloent el cop de dits del final de la primera pròrroga que gairebé es converteix en la cistella guanyadora. En el segon temps extra, sí que va ser decisiu amb una cistella interior i tres tirs lliures claus que van donar un avantatge de 6 punts als gironins que ja no s’escaparia. De fet, el pivot només va fallar un tir lliure (5/6), mentre que en el global de temporada en prou feines supera el 50%. El Girona celebra la permanència després de dues pròrrogues d'infart (88-95) Sorolla només havia arribat a les dobles xifres en anotació en un altre partit aquesta temporada, en la derrota a la pista del Breogán del mes de febrer, però aquells punts van valer bastant menys que els de dissabte. El tortosí ja va completar bons minuts en el duel davant el Betis a Fontajau, immaculat en tirs de camp (3/3), i amb la baixa de Gasol i la pèrdua de protagonisme d’un Miletic massa inconstant va jugar més de 28 minuts -el rècord de la temporada-. Tot i que el seu rendiment durant la temporada ha estat irregular i encara necessita més fonaments i eficàcia a prop de cistella, la progressió de l’ebrenc no va passar desapercebuda pel seleccionador espanyol, Sergio Scariolo, que el va fer debutar amb l’absoluta en les finestres FIBA del mes de febrer. I no és per menys, ja que el seu ascens ha estat meteòric. En tres temporades, ha passat de jugar a LEB Plata amb el Barça B a competir amb els millors equips del continent en l’ACB.