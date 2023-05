De Tercera Catalana a Tercera RFEF: un salt de quatre categories gràcies a l’Escala

L’esperat ascens de l’Escala a Tercera Federació ja és una realitat. L’equip d’Arnau Sala fins i tot va poder-lo celebrar abans d’hora arran de la derrota que va encaixar dissabte passat el Vic contra el Parets (0-1). En un principi, tots els focus estaven centrats en el partit de diumenge al Nou Miramar però el principal perseguidor va fallar i els escalencs van proclamar-se campions del grup 1 de Primera Catalana quan falten dues jornades per acabar la lliga. Diumenge, tot i la derrota amb el Caldes (1-3) en un partit intranscendent, la festa va ser grossa. El golejador va ser el central Pau Castell (2000), que juntament amb el davanter Roger Fortuny (2002), salten quatre categories de cop en un any gràcies a l’ascens a Tercera RFEF. Ambdós jugaven la temporada passada a Tercera Catalana amb el Sant Pere i el Fornells, respectivament, i ara creixen a passos de gegant perquè la creació de la nova Superlliga ha fet que l’Escala guanyi dues categories el curs vinent.

«Quan vam saber que el Vic havia perdut, el president -Josep Costa Pipa- va enviar-nos un missatge per convocar-nos a tots a les 20.00h al camp. Vam sopar tots junts i ja vam començar la festa. Va ser força dur haver de jugar diumenge, els jugadors no estàvem gaire pel partit perquè volíem continuar celebrant (riu)... Després vam dinar plegats. El cap de setmana ha anat molt bé», explica Castell. El defensa de Ventalló va arribar a l’Escala la temporada 2019-20 procedent del juvenil del Figueres i fa quatre temporades que hi és, tot i que el curs passat va decidir fer una petita pausa per acabar-lo jugant amb el Sant Pere a Tercera Catalana: «No estava del tot content perquè no em sentia motivat ni amb forces de seguir. Tenia molta competència al meu lloc i no comptava amb els minuts que desitjava. Estava molt cremat del futbol. Per això, vaig optar per anar al Sant Pere amb els meus amics. Només volia tornar a disfrutar i passar-m’ho bé. Ho vaig aconseguir, però també me’n vaig adonar que a mi el que m’agrada és competir. Em van deixar tornar a l’Escala».

Fortuny s’ha estrenat aquest curs al Nou Miramar. El davanter de Fornells va arribar com a gran aposta de futur després d’una prometedora a Tercera Catalana amb el club del seu poble, on l’exercici 2021-22 va marcar 58 gols. Enguany, en duu 6. «M’he trobat un gran grup. Ser un equip ens ha portat a guanyar la lliga. M’he sentit molt còmode amb el salt de categoria, a part que els meus companys m’han ajudat molt. Soc feliç. Ens mereixíem l’ascens», comenta.

Per la seva part, Castell coincideix amb Fortuny i dona valor a la força del col·lectiu. «Ha anat súper bé. L’equip ha estat increïble, tots ens portem genial i crec que per això ha funcionat. La competència és sana. Som com una família. Crec que això és el principal motiu que ens ha fet pujar. A part de mirar per un mateix, tothom mirava pel bé comú i intentava ajudar al company. Anar líders des de la segona jornada també ens ha motivat moltíssim. No era l’objectiu, però, tot i que al principi ningú ho pensava, nosaltres mateixos ens l’hem posat veient la seguretat que ens donaven els resultats. Els jugadors no hem sentit mai pressió perquè des del primer moment sabíem que depeníem de nosaltres», diu. Alhora, destaca que l’ascens de l’Escala a Tercera Federació és «històric per al club i la ciutat». «En quatre anys s’han celebrat dos ascensos i amb el camp nou la temporada vinent pot ser genial», conclou.