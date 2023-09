Una estrena amb molts dubtes

El segon projecte del Bàsquet Girona a l'ACB està ple de dubtes. Respondrà bé, la plantilla? Sortirà com cal, l'aposta per Salva Camps a la banqueta? Tornarà Marc Gasol o es retirarà definitivament? La Fonteta no és el lloc ideal per esbrinar incerteses (18 hores, Movistar+Deportes), però el conjunt gironí, que podria tenir la baixa de Markel Brown -no aclareix si jugarà o no-, es presentarà al pavelló amb ganes de gresca i de fer el millor paper possible per oblidar les estranyes sensacions deixades a la pretemporada.

Perquè els deixebles de Camps, que té molta feina a fer, i és el primer a reconèixer-ho, han tingut moments bons, en atac, però també dolents, especialment en defensa, on s'han mostrat molt tous. El balanç dels sis amistosos és de dues victòries i quatre derrotes. 🎙️ #RDPPrèvia | Salva Camps | Jornada 1 — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 22 de septiembre de 2023 Que falta molt per polir, és evident, i també que caldrà pagar peatge per la inexperiència d'alguns jugadors amb poc recorregut a la Lliga ACB. Camps, que es mostra ocupat i no preocupat en aquests temes, tindrà cert marge, però, a diferència d'Aíto, sap que se li exigiran més resultats que no pas durant el procés que es va viure amb el tècnic madrileny, lligat a la branca del desenvolupament per arribar a un objectiu que va segellar virtualment molt abans del previst, fins que l'equip va caure en molts aspectes i s'ho va jugar tot gairebé al cara o creu. Mumbrú, amb dues baixes I si hi haurà pressió a Girona, encara més a València, que ha realitzat molts canvis a la plantilla. Un dels més cridaners, l'arribada de l'exBarça Brandon Davies. Per al partit d'aquesta tarda, el tècnic Àlex Mumbrú no podrà disposar de Martin Hermannsson i Xabi López-Arostegui. El potencial del vestidor, però, sembla il·limitat si es compara amb la timidesa del grup de Fontajau, que avui intentarà donar el qual seria una gran sorpresa. Yves Pons, passió pel bàsquet, però també per la fotografia i la cuina Els gironins tan sols tenen la incògnita de Markel Brown, un dels noms cridats a jugar un paper rellevant en la segona permanència consecutiva en la màxima categoria. La resta haurà de compensar-ho amb sacrifici i joc col·lectiu, dos aspectes que haurà de fer valer durant l'any.