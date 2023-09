El festival europeu de ciclisme que acull Girona des de fa set anys no para de créixer i cada any augmenta la seva projecció internacional. La Sea Otter ha superat aquest dissabte l’equador amb la previsió d’igualar, com a mínim, la xifra de 60.000 visitants de l’edició anterior i de superar amb escreix el nombre de nacionalitats presents entre participants i públic, arribant a més de 80. L’organització constata que cada vegada hi ha més gent de fora de Catalunya interessada en veure i viure aquesta veritable festa del ciclisme.

Aquest dissabte la Sea Otter ha viscut una jornada lluïda, especialment en la franja matinal en que el temps va acompanyar més. Centenars de persones han recorregut pels diferents espais de la mostra, des d’encuriosits que simplement donaven un tomb i palpaven l’ambient fins a aficionats que s’aturaven en els estands. S’ha de tenir en compte, doncs, que la Sea Otter no és només un esdeveniment de caràcter esportiu i competitiu, ja que també té una vessant lúdica, amb food-trucks i zones de chill-out, i una altra de social, amb les conferències del congrés Sea Otter Connect.

D’entre les més de 405 marques i 260 estands, el festival ha volgut posar el focus en el segment de la mobilitat urbana, al qual li ha guardat un espai exclusiu.

A part de la pròpia zona de la fira, al llarg del cap de setmana els visitants i aficionats a aquest esport poden recórrer diversos circuits habilitats per tota la ciutat amb 500 bicis que poden llogar-se gratuïtament, i que s’adapten a mida de cada persona. Els aficionats també disposen de circuits per fer amb bicicleta de carretera, gravel i BTT.

La prova estrella de la jornada de dissabte ha estat la marxa no competitiva de Gravel, que ha passat per alguns dels paratges més bonics de l’entorn de Girona. Hi han participat professionals de primera talla com Carlos Verona o el ja retirat Alejandro Valverde. A la tarda el protagonisme ha estat per l’Eliminator Continental Series, una prova que es disputa en un recorregut explosiu i que és especialment atractiva pel públic, en que els ciclistes participen en grups de quatre en quatre i els dos millors passen a la següent fase.

Diumenge el protagonisme serà per les proves de la Super Cup Massi i per la Ciclobrava, que recorrerà per les carreteres de les Gavarres més emblemàtiques per a la pràctica d’aquest esport i arribarà fins a la Costa Brava. Aquesta és una de les marxes amb més renom en el panorama cicloturIsta català i forma part del prestigiós circuit internacional Gran Fondo World Tour. Tot i això, té un caràcter no competitiu i els participants poden escollir entre tres recorreguts en funció de la seva capacitat i resistència damunt la bicicleta: 70, 100 o 140 quilòmetres.

Pel que fa a la Super Cup Massi, alguns dels favorits que participaran són el colomenc, Jofre Cullell, Pablo Rodríguez, Gerardo Ulloa, Maxime Loret, i Ingrid Jacobsen i Nuria Boschen categoria femenina. Enguany el cartell de participants no és tant d’alt nivell com en anteriors edicions per la coincidència amb l’última prova classificatòria pels Jocs Olímpics de París de 2023.