La Sea Otter Europe, el festival del ciclisme europeu, va acomiadar-se ahir superant totes les expectatives, tant per la xifra global de visitants com per la gran expansió internacional que s’ha viscut enguany, passant de les 62 nacionalitats de l’edició anterior a les 112 d’aquesta i superant la xifra de 60.000 visitants. Des de l’organització destaquen que «la valoració general és molt positiva, tant des del punt de vista de les més de 400 marques expositores, com pels ciclistes que han participat a les proves esportives, els milers de visitants i els patrocinadors de l’esdeveniment». D’aquesta forma, la Sea Otter es consolida com el punt de trobada europeu entre la indústria ciclista i tots els aficionats a aquest esport.

La jornada d’ahir va arrodonir un cap de setmana en que totes les propostes de la Sea Otter, esportives, lúdiques i de caire més social, han tingut una gran resposta per part del públic. En aquest sentit la gran aposta d’aquest any ha estat per l’Euro Mobility Festival, un espai que durant els tres dies ha atret l’atenció dels visitants, interessats en les bicis elèctriques, patinets, motocicletes i en solucions de transport per a famílies i també per a l’àmbit professional.

El moment àlgid de la matinal de diumenge va arribar amb la prova estrella, la Super Cup Massi Èlit i Sub 23, que no va defraudar en absolut. Malgrat que no hi havia el nivell de d’altres edicions perquè se solapava amb les proves classificatòries pels Jocs de Tòquio, els participants van donar-ho tot des de l’inici per no perdre pistonada amb els primers llocs i mantenir opcions de victòria i podi fins al tram final. Això és el que tenia entre cella i cella el colomenc, Jofre Cullell, que després de quedar endarrerit en la primera volta va guanyar posicions i reenganxar-se amb el grup capdavanter. Inicialment semblava que la victòria se la disputarien cinc ciclistes, però la diferència amb el segon grup en prou feines era d’uns segons i això va propiciar que més participants poguessin entrar en la lluita pel triomf.

Finalment, es va arribar a l’última volta amb un escenari que feia preveure un final d’infart, amb més de deu ciclistes pràcticament enganxats entre ells al capdavant que buscaven qualsevol petit espai per guanyar posicions. El mexicà, Gerardo Ulloa, va acabar emportant-se l’or després de traçar l’últim revolt abans de la meta amb un segon d’avantatge decisiu respecte als seus perseguidors, Hugo Drechou i Jofre Cullell. El colomenc va intentar superar el francès en els últims metres amb un gran esprint però finalment va haver-se de conformar amb el bronze. Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora va ser l’holandesa Sophie Von Berswordt i la menorquina Núria Bosch va colar-se en el tercer lloc.

L’altre esdeveniment destacat de la jornada va ser la Ciclo Brava, la marxa cicloturística no competitiva que va recórrer les carreteres més emblemàtiques de les Gavarres i la Costa Brava.