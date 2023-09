Quatre mesos després d’aquell Bàsquet Girona-Baskonia, ja intrascendent, que va servir per celebrar la permanència amb l’afició, la lliga ACB torna aquest vespre a Fontajau (20.30h). Ho fa amb una altre test d’altíssim nivell com el que ja van haver de superar els de Salva Camps dissabte passat en el debut, amb victòria, a València: un Gran Canària que ve de guanyar el Manresa i com a vigent campió de l’Eurocup. Per a un Girona encara en construcció, haver-se tret de sobre la pressió del primer triomf ja és un què. I la possibilitat de seguir guanyant tranquil·litat per anar polint el projecte resulta llaminera.

«Guanyar és satisfactori. Això és esport d’alt nivell i aquí el que compta és guanyar, no és el més important, però compta guanyar», deia ahir el tècnic, advertint que ja havia passat pàgina del partit de la Fonteta, on segons ell «vam ser capaços de mantenir el bon nivell més minuts i no tenir moments de caiguda, com havíem fet en partits anteriors, que ens feien anar a remolc. Vam ser més sòlids i constants, i algunes de les claus van ser no concedir bàsquets fàcils i, sobretot, controlar el rebot defensiu». Avui el Gran Canària tampoc ho posarà fàcil. Camps va explicar que «mantenen el bloc de l’any passat, amb bases com Bassas i Albicy, i un joc exterior amb Brussino o Salvó, tots jugadors de nivell contrastat i amb una gran feina des de la banqueta de Jaka Lakovic». Allà on ha canviat l’equip canari, que té a la plantilla l’exGirona Prkacin, és al joc interior: han perdut potencial atlètic, però han guanyat experiència amb homes com Ben Lammers. El debut de l’afició pot ser clau. Camps recordava que «he jugat aquí com a rival i sé que el públic està sempre amb l’equip i intenta ajudar en els moments complicats». El Girona tornarà a tenir la baixa de Brown, un dels fitxatges estrella, lesionat des de les semifinals de Lliga Catalana contra el Barça. Aquest cas és força preocupant i més després que Camps digués ahir que l’escorta «és baixa indefinida» perquè segueix tenint molèsties al peu. Salva Camps: "Brown, ara per ara, és baixa indefinida"