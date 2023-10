La secretària general de l'Esport, Anna Caula, ha assegurat aquest dimecres al migdia que la Generalitat pagarà abans que acabi l'any, per avançat, les subvencions a les federacions i consells esportius. A més, per primer cop ho farà abans que acabi la temporada en curs. D'aquesta manera, rebutja les crítiques de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), que xifren en 20 milions d'euros els diners que els deu la Generalitat. Segons ella, com a molt falta un 7% dels imports totals per pagar, i estan pendents de les verificacions per comprovar la realització de les activitats subvencionades.

Caula, que aquest migdia es reuneix amb les federacions, ha respost així a l'acte davant del Parlament que han fet la UFEC i la UCEC, que reclamen al Govern de la Generalitat que pagui el deute acumulat amb les entitats durant les temporades 2020-21, 2021-22 i 2022-23, que xifren en més de 20 milions d'euros. En un manifest que han llegit davant el Parlament, la UFEC i la UCEC han alertat que la situació d'impagament suposa per a les federacions i consells tensions de tresoreria "molt crítiques", que provoquen, entre altres, la renúncia a determinades activitats per la "incertesa" de si podran assumir-ne el cost. El manifest, titulat 'Fets, no paraules. L'esport reclama facin el favor de pagar', ha volgut mostrar "unitat" del sector en aquestes reivindicacions.

Caula s'ha mostrat dolguda per les afirmacions de federacions i consells, tot i que ha recordat que en l'acte davant del Parlament no hi eren totes. Ha admès que les retallades pressupostàries arran de la crisi del 2008 i la covid han deixat clubs, federacions i consells en dificultats econòmiques, però ha assegurat que s'ha augmentat el pressupost per a subvencions i ara és el temps de la "remuntada".

La secretària general ha volgut destacar sobretot que, tal com reclamaven les entitats esportives, per primer cop, aquest any ja sabran els diners que cobraran l'any que ve, i una part dels diners, un 80%, se'ls avançarà. Les bases de les subvencions del 2022, 2023 i 2024 ja s'han publicat i els pagaments estan compromesos. Així, a falta d'alguns tràmits administratius, abans que acabi l'any es pagaran uns 17 milions d'euros a les entitats. De fet, ha dit que molts d'aquests tràmits administratius són requisits de la mateixa Generalitat a les entitats perquè justifiquin correctament les activitats executades i subvencionables.

Sobre les crítiques concretes de les entitats, ha dit que dels 22 milions destinats a esport escolar en els últims tres anys, només queden pendents de pagar el 7%. Dels 34 milions destinats a les federacions des del 2020, només queden per pagar-ne el 5%. Així, ha recordat que per la temporada 2022-2023 s'hi han destinat 14,25 milions, i per a la 2023-2024, 14,25 més. El 80% de les subvencions d'aquest 2023 estan ja pagades, ha assegurat Caula, i la resta es pagarà aviat quan es justifiquin correctament les activitats subvencionades. En aquest sentit, ha recordat que les federacions són entitats privades i que la Generalitat els dona diner públic per ajudar-les, però ho ha de fer amb "rigor".