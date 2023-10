Segons ha avançat 'El Mundo', els 'whatsapp' que va enviar el director de la Selecció, Albert Luque, a una íntima amiga de Jenni Hermoso pel 'cas Rubiales', han sortit a la llum.

"No es mereix res per la seva baixesa humana, la seva poca empatia i humanitat amb Rubiales" va relatar. De fet, Rubiales s'ha citat amb el jutge de l'Audiència Nacional per a prestar declaració pel moment del petó amb Jenni Hermoso.

El que fou president de la RFEF va afirmar, sense mostres de penediment aparent, que va ser "una cosa natural entre dues persones que han estat convivint durant molt de temps".

Per una altra banda, també s'han conegut les converses que van mantenir Irene Paredes i Luis Rubiales al voltant de la destitució de Jorge Vilda.

Segons ha informat 'El Español', les jugadores de la Selecció femenina de futbol van demanar el cessament de Jorge Vilda l'agost de 2022.

Aquests missatges, desmenteixen la versió que havien donat les futbolistes on afirmaven que mai havien sol·licitat l'acomiadament de Jorge Vilda com a seleccionador.

Les recriminacions

Després de sortir publicat el comunicat de Jenni Hermoso, Albert Luque li recrimina a la futbolista la seva 'baixesa humana' davant un fet que considera que era anecdòtic i consentit: "Era un simple gest per a treure-li a una persona el 'marrón' més gran de la seva vida i sabent ella que no hi ha mala fe", diu.

Luque afirma que Hermoso ha pujat "al carro de matar-lo" de forma injusta i va endurint el seu missatge fins a dedicar-li paraules més dures: "Només li desitjo que la vida li torni tot el que li està fent pagar a una persona injustament, és una persona sense cor", afirma.

Finalment, l'exfutbolista trenca definitivament la seva relació amb Jenni Hermoso i li escriu a l'amiga de la jugadora que "no el busqui mai més". "Pensava que Jenni tenia un cor diferent. Per això sempre la vaig ajudar", escriu Luque. Ara, l'exfutbolista s'enfronta a un possible delicte de coaccions per possible intimidació en la duresa de les seves paraules.