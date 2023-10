Són humans. La tarda es presentava massa llaminera com per desaprofitar l’ocasió, però el Madrid és molt Madrid. La derrota de l’UCAM Múrcia al migdia davant el Bilbao Basket (77-68) havia deixat una oportunitat única per liderar en solitari l’ACB. El Bàsquet Girona i el Reial Madrid eren fins avui -també els murcians- els únics equips de la lliga que ho havien guanyat absolutament tot, amb tres victòries consecutives, des que va arrencar la lliga. A l’hora de la veritat, s’ha fet evident la diferència que hi ha entre ambdues plantilles al damunt del parquet. El duel pel liderat només ha durat un quart, ja que el Madrid ha estat molt superior en la resta i no s’ha pogut competir mai (74-93).

Després de la desfeta dels de Sito Alonso a terres basques, només un dels dos podia mantenir-se a dalt de tot de la classificació. Al final, els gironins no han pogut donar la campanada. Un parcial d’11 a 22 al segon quart (28-45) ha estat suficient per decidir el partit.

Per més impossible que pogués semblar pensar amb, no només guanyar els de Chus Mateo, sinó amb liderar en solitari, s‘havia d’intentar. La visita dels blancs, amb Yabusele, Campazzo, Diagne i companyia, s’havia convertit, sense esperar-ho, en un duel directe amb el gran al·licient del lideratge en joc a Fontajau. El Bàsquet Girona ha entrat bé, amb ganes de sorprendre els blancs i demostrar que no han firmat aquest meravellós inici per casualitat. Malgrat tancar el primer quart perdent (17-23), el Madrid no aconseguia escapar-se al marcador. El conjunt de Salva Camps, amb l’empenta de Fontajau, que ha fet de sisè home, i la novetat de Markel Brown, inèdit fins ara, han posat les coses difícils al principi.

Un cop més, Yves Pons ha demostrat que no hi ha pilota que se li resisteixi quan està a prop de la cistella. Ja pot venir per terra, mar i aire, que el francès sempre serà el més llest de la classe anticipant-se gràcies als seus espectaculars salts. L’afició ha embogit quan ha fet una espectacular esmaixada. També, però d’una altra manera del tot contrària, quan una antiesportiva d’Abalde sobre Ike Iroegbu ha acabat amb el base nord-americà per terra i havent de sortir de la pista assistit per les assistències per un fort cop a la cara. Per sort, ha pogut continuar. Tot i que l’acció, ja havia trencat el ritme del partit.

De mica en mica, el conjunt blanc ha fet valer el seu talent. Mitjançant Yabusele, sobretot, el Madrid ha anat trobant bàsquets fàcils tant per fora com per dins. Els tirs des dels 6,75 metres (15 n’han fet els madrilenys pels 6 dels de Salva Camps) li han permès fer un pas endavant i deixar al descobert la pitjor cara del Bàsquet Girona. Els de Salva Camps se sentien intimidats i no se’n sortien en atac, fallant nombrosos intents a cistella, mentre que el treball defensiu també ha anat minvant amb el pas dels minuts. Al segon quart, un parcial d’11 a 22 ha deixat clar que caldria remar molt i molt per arreglar el marcador.

Amb la derrota pràcticament assumida, a la segona part es tractava de retallar el màxim possible les distàncies. Ni que fos per orgull. No obstant això, la inqüestionable qualitat del Madrid ho ha impedit. Tampoc han ajudat les imprecisions en el tir, encara que en el darrer quart un esprint final ha pogut maquillar el resultat.

A diferència de la temporada passada, quan el partit va ser més o menys igualat, aquest any no hi ha hagut dubte de qui mereixia la victòria. El Madrid ha passat per sobre dels gironins sense deixar-los cap mena d’opció. Els ha atropellat. Que la derrota, però, no desmereixi el tercer lloc a la classificació després de ser colíders.