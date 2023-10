Com va passar a Mallorca, el Barça va llençar la primera part a Granada. Va rebre dos gols contra un equip que es va acostar tres vegades a la porteria d’un Ter Stegen al qual s’està encomanant la inseguretat defensiva. Després, els blaugrana van dominar els 45 minuts finals, però davant d’un mur i sense recursos com Lewandowski, Pedri o De Jong, tot costa més. De tota manera, amb ells també va costar a Getafe i a Palma. Tercer empat en partits de semblant argument i dos gols encaixats més, tot i que al final s’hauria pogut guanyar de no haver estat per un controvertit gol anul·lat a Joao Félix per fora de joc de Ferran Torres. A l’Atlètic de Madrid n’hi van concedir un d’igual dimarts a la Champions.

El Barça havia de sortir concentrat a un partit que havia de guanyar per no veure com els rivals se li distanciaven, però no ho va semblar entendre. Als 18 segons, Gavi perd una pilota per rebre-la d’esquena i mal perfilat, aquesta acaba en el virtuós Bryan Zaragoza i el xut del jugador malagueny bota davant de Ter Stegen que se l’empassa com a sopar.

Intent de reacció

Després d’aquest desastre d’inici de partit, el Barça va intentar reaccionar de seguida, en una semierrada de Ferran, però li costava crear perill. Va treure el cap Joao Félix, amb un xut que va anar a fora, just abans de la jugada del partit. Bryan Zaragoza rep en posició correcta, entra per l’esquerra i li fa un nus a Koundé, primer un túnel, després un retall, i amb Ter Stegen a terra marca un golàs.

Novament Joao Félix va ser l’únic blaugrana d’intentar-ho, sense gaire fortuna. Quan les coses semblva que no podien anar pitjor, Gavi va caure a sobre del genoll de Kounde en una acció que ja s’hauria hagut de detenir per fora de joc. El francès intenta aguantar, però el genoll no poc i és rellevat per Araujo. I quan semblava que s’arribaria així al descans, aquest cop sí que se’n surt Joao Félix. El seu xut no va a porta, però cau a peus de Lamine Yamal, que marca sense ningú a la porteria. Esperança.

La segona part, amb un gol de diferència, veuria un Granada tancat a la seva àrea. Els andalusos només van inquietar cap al final, ja amb el 2-2, amb un xut de qui si no, Bryan Zaragoza, al pal. Enmig, poc sofisticació en un joc que buscava primer les bandes, amb Lamine i Balde, i després les centrades a la desesperada.

Després que Boyé inquietés amb una rematada a fora, i ja amb Araujo de davanter, l’uruguià va protagonitzar les millors accions, primer deixant un gol fet que va fallar Ferran Torres i després amb un xut a fora.

L’empat va arribar a cinc minuts per al final. L’enèsima centrada de Balde, ara sense tocar en cap defensa, la remata Sergi Roberto i la pilota entra plorant després de tocar en el porter Ferreira. Els granadins Vallejo i Callejón demanen dues faltes amb més cara que vergonya quan van ser ells els que es van llançar damunt de Joao Félix. El portuguès, després, va fer el 2-3, però Ferran, al qual la pilota passa dos metres per damunt, està avançat. Ahir va tornar a tocar creu amb Soto Grado. Com a Getafe.