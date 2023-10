L'Escala ja sap que és guanyar a Tercera Federació. Han hagut de passar cinc partits, però el conjunt d'Arnau Sala ja ha pogut assaborir el primer triomf del curs. Els blaugrana s'han imposat 3 a 0 al Vilafranca gràcies a un doblet de Xumetra i un gol de falta de Josu.

Pica pedra setmana a setmana i esperar els resultats. L'Escala és un nouvingut a la categoria i ha hagut de treballar per sumar els primers tres punts. Els partits amb el Girona B i i el Vilassar mostraven els primers brots verds i, amb el Vilafranca, s'han recollit. Arnau Sala ha introduït una gran novetat sota els pals. Marc Quer ha entrat al lloc de Ferreti per defensar la porteria. El canvi ha somrigut als escalencs, que han aconseguit la primera porteria a zero de la temporada. El treball defensiu i alguna intervenció del porter cellerenc han estat claus per no encaixar.

Els locals han avisat al primer minut de les seves intencions. Rami i Pime no han pogut batre Álvaro García en una doble ocasió. La primera diana ha estat obra de Xumetra. El de l'Estartit suma anys, però manté la qualitat intacta. Un xut a l'esquadra del veterà davanter ha donat el primer avantatge als escalencs. Just abans del descans, Quer ha estat encertat per aturar una falta del conjunt de Santi Triguero. L'Escala era valent i hauria pogut tenir un avantatge més gran, però li ha faltat precisió en la definició.

El duel s'ha començat a decidir a favor de l'Escala en els últims vint minuts. Xumetra s'ha apuntat el doblet per deixar respirar una mica més tranquil al seu equip (73'). Josu ha liquidat les esperances visitants amb un gol de falta directa. Una diana i una assistència per al 10 blaugrana en els dos últims partits. L'Escala ha sumat un primer triomf des d'on créixer i creure. A més, els homes de Sala dormiran fora del descens.