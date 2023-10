L'Olot ha convertit el Municipal amb un fortí. Els de Pedro Dólera han sumat el tercer triomf consecutiu a l'estadi i el ple de victòries com a local després d'imposar-se al Badalona per 1 a 0. Un gol de Moha Chabboura ha estat decisiu en el minut 88 de partit.

Els garrotxins han hagut de suar de valent per doblegar la resistència defensiva del rival. Craviotto ha estat un malson sota pals evitant més d'un gol cantat. Marc Mas, Forés o Ayala, per partida doble, han tingut ocasions per avançar els locals a la primera meitat.

El segon temps el guió s'ha repetit. La bona actuació de Craviotto ha desesperat, de nou, els jugadors olotins. Pedro ha patit el porter visitant al quart d'hora de joc de la segona, amb dues ocasions que no han sigut gol per ben poc. Abans, Terma ha estavellat una pilota al pal (50'). L'Olot l'ha continuat ballant i, al final, ha tingut la recompensa que es mereixia. Ufano, que acabava d'entrar, ha fet una bona jugada per banda dreta per acabar centrant. Allà ha entrat amb tot Moha Chabboura per anotar una diana que valia tres punts. Els olotins continuen imbatuts en lliga, comptant els partits de local per victòries i amb una dinàmica ascendent.