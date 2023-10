El segon Girona-Madrid en vuit dies tampoc va tenir cap més color que el blanc. Si el domini del futbol va ser clar a Montilivi (0-3), en bàsquet encara hi va haver una superioritat més incontestable del rival, i això que, com dissabte de la setmana passada, hi havia el liderat en joc. Fontajau es va vestir amb l’ambient de les grans ocasions (5.249 espectadors), vips com Aleix Garcia, Cristhian Stuani o Svetislav Pesic no es van voler perdre l’ocasió, i Els Amics de les Arts, al descans (28-45), van intentar engrescar una afició que ja ho començava a veure tot perdut amb l’estrena de l’himne del club. D’al·licient n’hi van haver de sobres, però el principal, damunt la pista, se’l va trobar a faltar. Amb prou feines hi va haver partit.

El Madrid, que venia de guanyar a Vitòria en Eurolliga i dimarts té una cita històrica, amistosa, contra els Dallas Mavericks de Doncic al WiZink Center, no va demostrat cap desgast, ni van reservar-se per allò dels focus de jugar contra un rival NBA. Amb 16 triples i un recital de recursos ofensius (cinc jugadors amb o per sobre dels 10 punts, Hezonja, Poirier, Llull, Yabusele i Musa), el Girona amb prou feines va poder resistir el primer quart (17-23), i això que de bon començament els de Salva Camps havien sortit hiperactius i molt motivats. Amb el partit fent molt mala pinta, la presentació de l’himne va escalfar una mica una grada que havia quedat una mica moixa. Joan Enric Barceló, Ferran Piqué i Dani Alegret van saltar a la pista amb la samarreta del club que els jugadors els van regalar dimecres passat, quan els van anar a presentar la cançó. S’anomena 3 vegades Immortals, i no va costar gaire que l’afició se la fes seva de seguida: «Som, un equip, una veu, som aquesta força, som tres vegades immortals», diu una de les estrofes principals. Com explicaven els mateixos membres del grup al Diari de Girona dijous passat, l’himne té èpica i enganxa, fins i tot, en dies com els d’ahir en què el rival et passa per sobre. La segona part va ser dura de rosegar. Al tercer quart els blancs van anotar 33 punts, per terra, mar i aire, vaja. El públic només va poder revifar amb el parcial de 22-15 al darrer que va maquillar una mica el marcador, i va donar-ho tot cada cop que la pilota passava per les mans del jove Pau Sala. El liderat es va escapar, com en el futbol, però només el Madrid, de moment, pot amb Girona.