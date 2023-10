«Tenia por de Raül Agné, però al cap de tres mesos ja l’enyorava»

«L’altre dia les vaig voler comptar i me’n van sortir trenta-sis o trenta-set. Al final no hi cabrem de tantes pilotes a casa». Benvinguts a cals Despotovic, a Múrcia, on l’exjugador del Girona 2012-13 s’hi ha establert amb la seva dona Rocío i els seus tres fills, Daniela, i els bessons Marko i Goran que, inevitablement, només fan que córrer rere qualsevol pilota. Són del Reial Múrcia i del Caravaca, l’equip que entrena el papa, que confessa que si els nens juguen a futbol, és «per culpa» de la seva dona. «Jo no vull que pateixin», diu. Retirat el 2017 arran d’uns problemes físics a l’esquena, el serbi, de 40 anys, és ara l’entrenador del Caravaca de Tercera RFEF, feina per la qual es desviu i hi dedica un munt d’hores. «Va arribar un moment que el cos no tirava. Em feia mal, patia i em frustrava veient que no podia», explica el serbi que, un cop retirat va creure la seva dona i va estudiar per fer «quelcom que m’agradés». Tal dit tal fet. Tres anys i quaranta-cinc exàmens després, Despotovic aconseguia el carnet i podia entrenar a l’estat. Després d’un equip prebenjamí, va fer el salt a la Minera i des de mitjans de l’any passat dirigeix el Caravaca, de la Tercera RFEF murciana. Ho fa, lògicament, amb el seu llibre d’estil propi però amb uns conceptes futbolístics i humans molt marcats per la figura de Raül Agné, el seu entrenador al Girona. «Era molt dur amb mi i em feia por només amb la mirada, però la seva idea de joc és el meu model».

Internacional absolut amb Sèrbia i amb passat a Múrcia, Salamanca, Urawa Reds, Austràlia, Alabès, Cadis i Marbella, Girona té un lloc de privilegi al cor del davanter. Va ser un amor a primera vista i una relació intensa i passional amb el club i l’afició, que va descobrir el seu primer gran golejador (19 gols) al futbol professional modern. És per això que quan sent parlar de Girona s’emociona primer, i en presumeix després. «Quan veiem algun partit del Girona d’ara amb els meus amics aquí a Múrcia, sempre els dic: ’nois, jo vaig jugar aquí’». La petja que va deixar el Girona en Despotovic és màxima. A banda de catapultar-lo cap a un contracte irrebutjable al Japó, que va deixar 750.000 euros al calaix de Montilivi, en el que va ser el fitxatge més car de la història del club fins aleshores, el serbi va quedar encantat amb el tracte que va rebre en tots els sentits. «El primer que em ve al cap és el somriure d’en Jota (encarregat de material) i les seves aclucades d’ullet còmplices. Llavors, Montilivi celebrant gols amb banderes de Sèrbia en honor meu. No ho oblidaré mai».

El pòsit «futbolístic i humà» que li van deixar Raül Agné i Rodri és immens i ara l’aplica als seus homes juntament amb la «disciplina i educació» que va rebre en la seva etapa al Japó i la «gestió grupal» que va aprendre a Austràlia. «Vull ser entrenador», ho té molt clar. En aquest sentit, la figura d’Agné és més que especial pel serbi. «Tot i que em feia por només amb la mirada, era protector i com un pare per als jugadors. Fixi’s que un dia em va arribar a esbroncar per fer un gol en un córner perquè era no estava col·locat on em tocava... La veritat és que ara l’entenc. Abans no. També vull dir que, malgrat tot, al cap de pocs mesos de marxar del Girona, quan era al Japó, el trobava a faltar», diu. En aquest sentit, recorda com un dia, l’any 2015, quan jugava a l’Alabès i Agné entrenava el Tenerife es van retrobar a Mendizorrotza. «Feia més de quatre anys que no ens vèiem i a mi encara em feia molt de respecte. Ens vam trobar al túnel de sota l’estadi, va venir i em va abraçar com si fos el seu fill. Aquell dia vaig tenir clar que era el millor. Em va guanyar definitivament».

Despotovic és feliç a Múrcia. No ha tornat gaires cops més a Girona i quan ho ha fet les emocions se li han disparat. La darrera vegada va ser el quatre de juny del 2017, el dia del primer ascens a Primera. Una data assenyalada per a tots els aficionats blanc-i-vermells i on Despotovic va voler ser-hi. «Me n’anava cap a Sèrbia de vacances amb un amic amb cotxe i li vaig dir de fer parada a Montilivi. Era al matí i estava tot preparat pel partit contra el Saragossa a la tarda. Vaig estar a la gespa i al túnel de vestidors una estona i, com si fos un capellà, els vaig donar la benedicció. Vaig portar sort», revela tot rient. Des de llavors, Despotovic no ha tornat a Girona. Això sí, va estar a punt de fer-ho en l’homenatge a Juan Carlos Unzué d’ara fa un any i mig. «Estava encantat de venir, abraçar excompanys i amics i gaudir d’un esdeveniment molt bonic. Tot i això, tenia partit amb el meu equip i, tot i que vaig intentar-ho, no vaig poder canviar l’horari», diu.

Al Girona, el veu «seriós, estable i en creixement continu» i troba que és «incomparable» al de la seva època. Un any que recorda amb nostàlgia. «Érem una família. Migue, Jandro, Moha, Peragón, Dorca, Serra, Kiko, Santamaría, que tenia por de volar com jo... També en David Juncà a qui cada dia duia a Riudarenes a l’entrenament i l’havia de renyar molt sovint perquè feia tard», explica entre rialles.