Ara sí, l’Spar Girona ja disposa de totes les peces. Només falta que es recuperin les lesionades per funcionar al cent per cent. L’última en arribar ha estat Kelsey Mitchell, que ja va tenir l’oportunitat de debutar en l’últim partit contra el Barça CBS (76-54). L’escorta americana, All Star de la WNBA, ha estat presentada aquest migdia a la botiga de Parlem a l’Espai Gironès.

«Estem molt contents perquè per nosaltres és la meravellosa cirereta que li volem posar a l’equip. Crec que hem fet una plantilla molt completa, amb jugadores capacitades en totes les posicions», s'ha afanyat a dir la directora esportiva Laia Palau. Per al club, «Kelsey és una jugadora de gran nivell amb incidència en el joc»: «És una killer. Hem tingut poques jugadores d’aquest estil a l’equip i ens feia falta. Tenim ganes que es posi en marxa, s’adapti i faci el què ha vingut a fer: jugar-se les pilotes complicades per decantar-les al nostre favor».

Palau ha demanat paciència, recordant que «estem en el procés de construcció»: «Kelsey ha arribat amb predisposició total, però tot just ha jugat uns minuts. Vol competir des del primer moment, igual que Morgan Bertsch. Dissabte passat a Fontajau vam veure associacions i intencions de l’equip, que fins ara no havíem vist. Això és el més interessant. Hem d’anar sumant i cada dia ser millor equip».

Presentació oficial de @Kelz_Hoop a la botiga de @Parlem (@ccespaigirones) ❤️🖤



🗣️ Mitchell: “Tinc ganes de créixer i aportar a l'equip. Personalment, tinc ganes de saber com és el bàsquet d'aquí, la cultura i la ciutat. Vull entendre el joc europeu”.



📸 @MrSubi95 #SomhiUni… pic.twitter.com/9aEmAt2K21 — Spar Girona (@unigirona) 9 de octubre de 2023

Per la seva part, Mitchell ha explicat quines impressions s’ha emportat dels primers dies a l’Uni Girona. «Tinc ganes d’aprendre ràpid i adaptar-me aviat. Vull conèixer Girona, la seva cultura i la seva gent. M’agradaria deixar un bon record».

Després de disputar els seus primers vuit minuts amb l’equip de Laura Anotja, la jugadora ha comentat que «vaig tenir molt bones sensacions contra el Barça CBS»: «Tot era nou per mi perquè tot just he conegut les meves companyes i el cos tècnic. Encara estic aprenent el mètode de treball, però em va agradar molt el que vaig veure a la pista». «Vull aprendre el bàsquet europeu en tots els nivells i aprofitar-ho amb la meva manera de jugar. Vull ajudar l’equip», ha afegit.

Sobre si ha arribat per convertir-se en la líder de l’equip, Mitchell ha manifestat que «les meves companyes hi són des de fa més temps que jo»: «Les capitanes m’estan ajudant molt i són un bon suport per seguir-les. Elles són les líders».

Aquest dimecres les gironines afrontaran el primer partit d’Eurocup i dissabte visitaran el Perfumerías Avenida.