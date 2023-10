El Sarrià s’embala amb quatre triomfs seguits: «volem engrescar la gent»

Vuit gols de diferència en l’average general amb La Roca impedeixen que avui el Sarrià sigui líder de la Primera Nacional d’handbol. Però en tot cas, primer o segon, amb un quatre de quatre i vuit punts que fan patxoca, el gran objectiu del club s’està complint fil per randa. I això, com explica el tècnic Josep Espar, no passa, de moment, per intentar obsessionar-se amb un hipotètic retorn a la Divisió d’Honor Plata. Sarrià enyora aquells temps a la segona divisió de l’handbol espanyol, esclar, i no tanca la porta a tornar-hi. Ara però, toca una altra cosa: «engrescar la gent és la prioritat, si el primer equip engresca això es transmet a tots els nivell del club».

Esplugues (30-31), Molins (37-24), Sant Joan Despí (32-33) i Sant Vicenç (26-23) ja saben com les gasta aquesta temporada el Sarrià. Un equip que combina la veterania d’homes com Josep Ballester, Martí Arnau i Alberto Vicente, amb la joventut dels qui tot just porten un parell d’anys a les ordres d’Espar. «Ara hem de saber gestionar estar a dalt, sempre és millor anar de tapar. No ens hem de posar pressió més enllà de voler guanyar partits i millorar allà on puguem millorar», apunta l’entrenador. Espar, a més, recorda que «dos dels quatre triomfs han sigut per un gol, amb la qual cosa també hem d’admetre que hem tingut una dosi de fortuna».

Aquests bons resultats han arribat, a més, amb la baixa de Pere Arnau, que ha marxat al Granollers de la lliga Asobal. Els va poder ajudar en la pretemporada, a fer créixer l’equip, i en la primera jornada. Aquesta absència ha fet que, segons el tècnic, la resta de l’equip «s’hagi hagut de posar les piles, i aquest esforç extra que ha fet la plantilla per compensar aquesta baixa ens ha anat molt bé». El Sarrià visita demà el Sant Quirze en un partit avançat de la jornada del cap de setmana amb la possibilitat de ser líder durant uns dies en solitari i posar pressió a La Roca.

A Sarrià és temps per «gaudir» de l’handbol i fer que la mainada de la base gaudeixi amb els millors partits. Però de moment no es pensa en l’ascens. «Estem a la jornada 4, si arribés l’opció ja ens ho plantejaríem, però ara mateix només ens preocupa gaudir jugant i fer gaudir la gent», insisteix Espar. D’aquells anys a Plata diu que «van permetre veure partits de molt nivell, però és molt difícil pujar perquè vol dir que has de tenir un equip de Plata a Nacional que després et permeti mantenir-t’hi perquè no tindria sentit fer l’esforç i tornar a baixar. Esclar que ens agradaria tornar-hi, però ara no hi pensem».