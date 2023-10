L'Olot ha aconseguit la primera victòria fora de casa del curs en derrotar 2 a 4 el Castelldefels. Després de dos empats en els primers dos desplaçaments, l'equip de Pedro Dólera ha pogut sumar els tres punts gràcies a una gran primera part en què al descans ja dominava 1 a 3.

La mitjana anglesa que estava seguint l'Olot, guanyar a casa i empatar a fora, ja és, de moment, història. Els garrotxins han sortit per feina a Els Canyars. La primera part ha tingut tres clars protagonistes ofensius per al conjunt volcànic: Ufano, Urri i Marc Mas. El barceloní ha obert la llauna en el minut 17. Urri ha enviat una passada llarga que Ufano s'ha encarregat d'enviar al fons de la xarxa amb una gran volea des de fora l'àrea.

Ufano ha tornat a ser clau provocant un penal poc abans de la mitja hora de joc. Marc Mas ha ajustat el xut des dels onze metres a la base del pal per fer el segon (26'). Cinc minuts després, Ufano i Urri s'han canviat els papers. Jugada per banda dreta de l'exjugador del Prat i definició amb calma del vigatà (31'). L'Olot estava golejant en un dels camps més difícils de la categoria per les seves dimensions. Només una acció abans del descans ha tacat una primera part d'excel·lent. Mans dins l'àrea olotines, penal i gol del Castelldefels en el descompte.

La reacció dels visitants al cop anímic ha sigut d'equip que aspira a estar a la part alta. L'Olot s'ha refet amb un gol matiner a la represa. Marc Mas ha firmat un doblet en aprofitar una bona centrada de Chabboura (49'). Quedaven una mica més de quaranta minuts al davant, però el duel quedava sentenciat. La diana a l'afegit de Carles Cano ha estat circumstancial. Això sí, Batalla ha tornat a brillar parant un penal abans del descompte. Un triomf per mantenir el pols a l'Hospitalet a la part alta. Els riberencs (1r) tenen setze punts, dos més que l'Olot, que és segon.