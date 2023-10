La catorzena edició de la Radikal ocean52, la competició en aigües obertes de referència a Espanya, ha comptat amb més de 1.500 participants, entre totes les proves del cap de setmana i entre nedadors populars, amants de les aigües obertes, i esportistes d’alt nivell, i ha superat els 1.500 inscrits de l’edició anterior. La trobada, que té l’objectiu de fomentar els hàbits sostenibles i respectuosos amb els oceans, inclou tot el cap de setmana d’activitats inclusives i de sensibilització, i es converteix en una celebració de la natació en aigües obertes i la sostenibilitat.

Les competicions, celebrades aquest cap de setmana entre Calella de Palafrugell i Llafranc (Costa Brava), consisteixen en una prova de 7 kilòmetres – des de Calella de Palafrugell fins les Illes Formigues i, d’allà, fins a Llafranc -; una de 3,5 kilòmetres – de les Illes Formigues a Llafranc -; una de dos kilòmetres (en edicions anteriors era d’un kilòmetre i mig) – que voreja la costa seguint el recorregut del camí de ronda entre Calella de Palafrugell i Llafranc; a més d’una competició de relleus i categories infantils.

Resultats

En la prova estrella de 7.0 s’ha imposat el nedador Guillem Pujol, del Centre de Natació Mataró, amb un temps de 1h18’12”, en la categoria masculina, i la Clàudia Giralt, del Club Natació L’Hospitalet, amb un temps de 1h27’52”, en la femenina. En la categoria masculina han quedat en segon i tercer lloc en Ferran Julià, del Club Natació Sabadell, amb un temps de 1h18’29”, i en Àlex Castejón, del Club Natació Sabadell, amb 1h21’07”. Pel que fa a la categoria femenina, el segon lloc ha estat per a Aïda Bertran, del Club Esportiu Mediterrani, amb 1h31’46”, i el tercer per a Sònia Fargas, del Club Esportiu Mediterrani, amb 1h37’15”.

En la prova de 3.5 el guanyador en la categoria masculina ha estat Sergio de Celis, del Club Natació Club Natació Sabadell, amb un temps de 45’32”; i la guanyadora en la categoria femenina ha estat Aïda López, del Club Natació Terrassa, amb un temps de 48’27”.

Les persones que omplien el Passeig i la platja de Llafranc, han pogut seguir les competicions a través d’una pantalla gegant, instal·lada al punt d’arribada, on també estava ubicat el village de la Radikal ocean52.

Conscienciació mediambiental

Com en edicions anteriors, el club Radikal Swim i ocean52 uneixen esforços i, sota el paraigua "Junts per l'oceà", es portaran a terme diverses activitats de conscienciació mediambiental: el Beach clean up, recollida de residus a la platja de Llafranc, i l’EcoSwimming, activitat de natació per recollir residus al mar. Així mateix, s'impartiran xerrades i tallers relacionats amb la cura dels oceans. L'objectiu és aconseguir canviar rutines i incorporar hàbits més sostenibles i respectuosos amb els oceans, i incidir en la necessitat de cuidar-los per poder seguir-ne gaudint.

Aquesta filosofia de transmetre respecte pel mar i per la seva biodiversitat, es reflecteix també en els materials, que seran tots 100% reciclables. De fet, l’esdeveniment està organitzat amb la visió de reduir al màxim l’impacte amb el medi ambient i, amb aquest objectiu, s’estalviaran més de 7.000 envasos de plàstic d’un sol ús, gràcies a ocean52.

La Radikal ocean52 és l'únic esdeveniment de natació en aigües obertes que consisteix en tot un cap de setmana ludicoesportiu, ple d'activitats de caràcter familiar - per a nens i adults - vinculades a la natació en aigües obertes i a la protecció dels ecosistemes marins. D’una banda, el village, situat a Llafranc, les activitats infantils al Museu del Suro de Palafrugell, les ponències i tallers, que inclouen una sessió de ioga diumenge al matí, a més de les activitats de recollida de residus ja esmentades i la festa dissabte a la nit, amb el famós Gitano del Restaurant Llafranc.

La cita inclou igualment les proves al mar per a nenes i nens, Radikal Kids, i la competició de relleus Radikal Relays i Last Radikal Standing, totes tres patrocinades per la marca d'automòbils Mercedes Benz Autolica-Garatge Plana. Les dues darreres consisteixen en proves de curta distància i en relleus d'equips de 4 persones, que han de nedar una distància de 800 metres.